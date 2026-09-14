【2026年9月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、秋を感じられる月をモチーフにしたスイーツや、旬の栗を使用したアイスバーなど、さまざまな商品が発売されています。

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2026年9月の新商品5品まとめ(9月15日～9月21日)

「揚げ食パンサンド つぶあんマーガリン」(170円)

  • 「揚げ食パンサンド つぶあんマーガリン」(170円)

    「揚げ食パンサンド つぶあんマーガリン」(170円)

価格 : 170円
販売地域 : 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、静岡県

揚げた食パンにあんことマーガリンをはさんだ、ジュワっとした食感の揚げパンです。

「7プレミアム 銀座千疋屋 まるで和栗モンブラン」(324円)

  • 「7プレミアム 銀座千疋屋 まるで和栗モンブラン」(324円)

    「7プレミアム 銀座千疋屋 まるで和栗モンブラン」(324円)

価格 : 324円
販売地域 : 全国

「まるで」シリーズの和栗モンブラン味のアイスバーです。

「大きなお月様大福 カスタードホイップ」(300円)

  • 「大きなお月様大福 カスタードホイップ」(300円)

    「大きなお月様大福 カスタードホイップ」(300円)

価格 : 300円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

お月見にぴったりな、満月に見立てた大福です。バニラ香るカスタードホイップがたっぷり包まれた、満足感のある大きな大福です。
※9月16日以降順次発売

「お月見ぜんざい」(345円)

  • 「お月見ぜんざい」(345円)

    「お月見ぜんざい」(345円)

価格 : 345円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

北海道十勝産小豆を使用した上品な甘さの粒あんの上に、雲と月を模したホイップクリームと黄色の白玉をのせた、夜空に浮かぶ満月を表現したぜんざいです。
※9月16日以降順次発売

「もちもち食感どーなつ きなこ」(138円)

  • 「もちもち食感どーなつ きなこ」(138円)

    「もちもち食感どーなつ きなこ」(138円)

価格 : 138円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

もちもち食感の生地にきな粉をまぶしたドーナツです。
※9月21日以降順次発売

まとめ

まるで月のような見た目が印象的な「大きなお月様大福 カスタードホイップ」と「お月見ぜんざい」は、一足はやく秋を感じられる一品。和栗モンブランの味わいを楽しめる「7プレミアム 銀座千疋屋 まるで和栗モンブラン」は、やさしい甘さがクセになること間違いなしです!

そのほか、「揚げ食パンサンド つぶあんマーガリン」や「もちもち食感どーなつ きなこ」など、和洋折衷なスイーツも盛りだくさん! ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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