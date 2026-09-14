ファミリーマートは9月15日、午前5時から午前11時に"おむすびまたはパン"と、"お茶・紅茶またはコーヒー"をセットで買うと250円になる「朝ファミマのコンビ割」を全国のファミリーマートで開催する。

朝ファミマのコンビ割

昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクに買い物が楽しめるキャンペーンを継続して実施している。

今回のキャンペーンでは、おむすび5種類またはパン8種類と、お茶・紅茶5種類またはコーヒー4種類を組み合わせた全117通りのセットを一律250円で提供する。終了時期は、決定次第告知される。

なお、沖縄県など一部地域では実施しない。鹿児島県の一部地域・店舗では、一部の組み合わせのセット価格が265円となる。

おむすびやパン、ドリンク全22商品が対象

対象のおむすびは、「手巻 シーチキンマヨネーズ」(198円)、「手巻 紅しゃけ」(235円)、「手巻 真昆布」(198円)、「手巻 紀州南高梅」(198円)、「手巻 辛子明太子」(235円)の5種類。

パンは、「ファミマ・ザ・カレーパン」(170円)、「フランクロール」(210円)、「生コッペパン(たまご)」(150円)、「手巻きソーセージドーナツ」(180円)、「生コッペパン(ダブルピーナッツ)」(150円)、「アップルクリームデニッシュ」(150円)、「発酵バター香るチョコクロワッサン」(176円)、「バタークロワッサンメロンパン」(158円)の8種類。

お茶・紅茶は、「緑茶 600ml」(129円)、「麦茶 600ml」(129円)、Afternoon Tea監修の「ルイボスティー 600ml」(129円)、「アールグレイティー無糖 600ml」(129円)、「ロイヤルミルクティー 500ml」(150円)の5種類。

コーヒーは、「Family's BOSS ブラック 450ml」(150円)、「Family's BOSS ラテ 450ml」(160円)、「アイスコーヒーS」(158円)、「ブレンドS」(158円)の4種類が対象となる。

(左から)「Family's BOSS ブラック 450ml」(150円)、「Family's BOSS ラテ 450ml」(160円)

「えらべるPay」250円分が当たるキャンペーンも

同社公式Xアカウント(@famima_now)をフォローの上、対象ポストをリポストすると、抽選で400名に「えらべるPay」250円分が当たる。実施期間は2026年9月15日8:00～9月21日。

朝ファミマのコンビ割 スタート記念キャンペーン

ファミマ社員が選んだ人気の組み合わせは?

同社はキャンペーン開始に先駆け、同社社員273人を対象に「朝ファミマのコンビ割」に関するアンケート調査を実施した。

「日頃から週2～3日以上コンビニに行く」と回答した社員217名の回答を集計したところ、「このキャンペーンを誰かにおすすめしたいと思いますか?」という設問に対して96.3%(209名)の社員が「とてもおすすめしたい」「おすすめしたい」と回答した。

「対象のおむすびの中で、あなたが一番選びたい商品はどれですか?」という設問では、38.6%(80名)の票を集めた「手巻 紅しゃけ」が一番人気となった。選んだおむすびの種類を問わず、「前の質問で選んだおむすびと一番合わせたい対象の飲み物は何ですか?」という設問を集計したところ、34.9%(61名)が「緑茶 600ml」を選び、一番人気という結果になった。「手巻 紅しゃけと緑茶 600ml」のコンビを選んだ理由には「緑茶をよく買うのでそれに合わせて」などの声が見られた。日頃から自社商品に親しんでいる社員にとっても馴染み深い商品だからこそ、毎日の朝食として気軽に手に取りやすい"定番の組み合わせ"と言える。

続いて、「対象のパンの中で、あなたが一番選びたい商品はどれですか?」という設問では、31.9%(66名)が「生コッペパン(たまご)」を選び、一番人気という結果になった。「前の質問で選んだパンと一番合わせたい対象の飲み物は何ですか?」という設問を集計したところ、23.9%(44名)が「アイスコーヒーS」と回答し、一番人気となった。「生コッペパン(たまご)とアイスコーヒーS」のコンビを選んだ理由には「好きなもの同士だから」や「生コッペパン(たまご)でたんぱく質もとれるため。パンにはコーヒーが合うから」などといった意見が挙がり、毎日の朝食として習慣的に手に取りやすい"王道コンビ"として高く支持されていることがうかがえる。