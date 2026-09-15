ファミリーレストラン「ココス」は9月15日より、「シャインマスカットフェア」を開催している。

本フェアでは、パリッとジューシーな食感と爽やかな甘さが特長の“シャインマスカット”を使ったデザート5品が登場。シャインマスカットをココス史上最多の14粒使用したパフェや、残暑が続くこの時期にぴったりな“純氷ふわふわかき氷”、シャルドネゼリーの透き通った見た目が涼を感じさせるクレープなどがラインアップされている。

シャインマスカットパフェ

まずは、フレッシュなシャインマスカットを14粒も使用した圧巻の「シャインマスカットパフェ」(1,859円)。中層にはマスカットジェラートやバニラアイス、カスタードクリーム、シャルドネシロップ、カットスポンジ、ビスケットチップを重ね、マスカットタルトのような味わいに仕上げている。なお、食後にもぴったりな「ミニ! シャインマスカットパフェ」(539円)もラインアップされている。おすすめのペアリングは、フルーティで華やかな「マスカット&エルダーフラワーティー」。

シャインマスカットグラスパフェ ～ショートケーキ仕立て～

また、マスカットジェラートと羽根のようなシャインマスカットを飾った、見た目にも美しいグラスパフェ「シャインマスカットグラスパフェ ～ショートケーキ仕立て～」(979円)も登場。優しい甘さのバニラアイスや、後味のすっきりとしたシャルドネゼリーに加え、カットスポンジやふわとろホイップでショートケーキ風に仕立てている。おすすめのペアリングは「ダージリン」。

純氷ふわふわかき氷 ミニ! シャインマスカット

「純氷ふわふわかき氷 ミニ! シャインマスカット」(759円)は、フレッシュなシャインマスカットに加え、ホワイトチョコフレーク、ビスケットチップをトッピングしたかき氷。すっきりとして華やかな香りのシャルドネシロップと、優しい甘さのミルクシロップをかけていただく。おすすめのペアリングは「ウバ」。

シャインマスカットもちもちクレープ

続いて、涼しげなクレープ「シャインマスカットもちもちクレープ」(649円)が登場。ホイップが入ったもちもちクレープに、シャインマスカットやすっきりとした味わいのシャルドネゼリー、マスカットジェラート、ふわとろホイップをトッピングしている。渋みが少なく、スモーキーな香りの「キームン(祁門紅茶)」がまろやかな味わいのクレープとマッチ。

いずれも9月15日より、空港店舗を除く全国の「ココス」504店舗で販売。10月中旬に販売終了予定となっている。