ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は8月27日より、サラダバーにて、秋の訪れを感じさせる食材(しめじやじゃがいも、レンコンなど)を使ったメニューを提供している。

本企画では、常時18種類の新鮮な生野菜やフルーツなどが並ぶビッグボーイのサラダバーに、8月27日～10月下旬の期間限定で、秋ならではのメニューが並ぶ。

まずは、彩り豊かな「しめじとほうれん草のトマトパスタサラダ」。にんにくの風味をきかせたトマトソースのパスタに、代謝を助けるナイアシンを豊富に含むしめじや、ほうれん草を合わせ、さっぱりとしながらも後を引くおいしさの一品となっている。

続いて、ホクホクとした食感と自然な甘みが特長の北海道産男爵に、スイートコーンを合わせ、じゃがバター風味に仕上げた「北海道産男爵のじゃがバターコーン」が登場。男爵ならではのホクホクとした食感が楽しめる。

また、シャキシャキ食感のレンコンを使用した「レンコンと水菜の胡麻マヨサラダ」もラインナップ。カルシウム、鉄、ビタミンK、葉酸が豊富な水菜やビタミンAたっぷりの人参と合わせ、胡麻香るマヨネーズで和えた根菜サラダとなっている。

さらに、食後のデザートや食事中のリフレッシュにもぴったりな「グレープゼリー」も用意されており、口いっぱいに広がるグレープの風味やぷるんとした食感を楽しむことができる。

※一部店舗では、取り扱いのないメニューや価格が異なる。

※食材の状況により、販売内容が変わる場合がある。