9月18日より公開する『映画名探偵プリキュア! 不思議な庭と2人の秘密』より、公開を記念した劇場パンフレットとオリジナルグッズの発売が決定、公式アカウント(@precure_movie)より、商品ラインナップが発表された。

ラインナップは「パンフレット」(650円)、「ふわふわ♡ポチタンミラクルライト」(各1,210円)、「つながるアクリルスタンド」(各1,210円)をはじめ、『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ!』のキャラクターがラインナップされる「クリアファイル3枚セット」(1,320円)、「ブロマイド5枚セット」(各660円)なども揃う。

上映劇場では公開日より、東映 ONLINE STOREでは9月18日正午12:00より販売がスタートする。