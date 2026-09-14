ヤマサキが展開する海藻コスメブランド「ラサーナ」は、大人のうねり髪に着目したプレミアムライン「Premior（プレミオール）」と『幽☆遊☆白書』のコラボレーション企画「蔵馬の美髪指南塾」を9月14日よりスタートした。

あの名シーンがきっかけに! 蔵馬が美髪へ導く特別講師に就任

今回のコラボでは、『幽☆遊☆白書』の人気キャラクター・蔵馬が“プレミオールの特別講師”に任命された。

作中で、敵の鴉（からす）から髪の傷みを指摘され、「トリートメントはしているか?」と問われた蔵馬。その印象的な一幕は、今なおファンに愛される名場面として語り継がれている。数々の戦いの中で髪を傷めながらも、幾度となく強敵に立ち向かってきた蔵馬だからこそ、髪をいたわるケアの大切さを知っている。蔵馬が美髪への道を指南する本企画は、この名場面への遊び心ある応答として誕生したという。

また、人間界で自分を育てた母を深く想う蔵馬と、親が子どもの未来を思うように、一人ひとりの「きれい」に寄り添ってきたラサーナは、「母への想いを胸に生きる蔵馬は、ブランドの姿勢を重ねられる存在」だという。

さらに、仲間たちを鍛え上げた指導者としての一面にも着目し、蔵馬を美髪へ導くプレミオールの特別講師に任命。「蔵馬の美髪指南塾」と題したコラボレーションを展開する。放送をリアルタイムで見ていた世代は現在30〜50代となり、髪のうねりやパサつきなどの悩みに向き合う年代でもある。本コラボレーションでは、大人の髪悩みに寄り添う「ラサーナ プレミオール」を通じて、蔵馬からの“美髪指南”を届けていくという。

豪華特典セットが登場&商品購入者プレゼントキャンペーン

本企画では、蔵馬と妖狐蔵馬の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ付き商品「魔界も羨む豪華特典セット」(3,980円)を9月15日より数量限定で発売する。同商品は、定期便初回購入の方限定の商品だ。

あわせて商品購入者向けキャンペーンも開催。対象商品の購入者の中から抽選で500人に、描き下ろしグッズやスカルプブラシセットなどをプレゼントする。

応募期間

2026年9月15日(火)～2026年11月8日(日)

応募方法

魔界も羨む豪華特典セットを購入の場合

1. 「魔界も羨む豪華特典セット」を購入 1. ②自動的に応募完了

プレミオールアイテムを単品でご購入の場合

対象商品（※3）を2,500円（税込）以上購入 購入明細の写真を撮影 応募フォームから登録して応募完了

プレゼントキャンペーン

Aコース：アクスタセット(100名)

Aコース：トレカセット(200名)

Bコース：スカルプブラシセット(200名)

SNSプレゼントキャンペーン

また、SNSキャンペーンも実施。ラサーナ公式Xまたはプレミオール公式Instagramから応募でき、抽選で10人に「蔵馬・妖狐蔵馬オリジナルヘアブラシ」をプレゼントする。応募期間は9月14日から9月30日まで。

オリジナルヘアブラシが当たるSNSキャンペーンも実施

応募期間

2026年9月14日(月)～2026年9月30日(水)

応募方法

ラサーナ公式X

1. ＠LaSanaYamasakiをフォロー 1. Web CM・キャンペーンの感想を添えて該当投稿を引用リポスト​

プレミオール公式Instagram

1. @premior_officialをフォロー 1. 該当投稿に「いいね」＆「Web CM・キャンペーンの感想をコメント」

Web CMも公開!

9月14日からはWebCMも公開。描き下ろしキービジュアルとともに、“あの頃”のTVアニメ映像を織り交ぜてお届けする特別仕様で、蔵馬役の緒方恵美がナレーションを担当する。