ピザチェーンの「ピザハット」はこのほど、『映画名探偵プリキュア!不思議な庭と2人の秘密』とのコラボを企画。9月14日より、オリジナルコラボグッズが手に入るキャンペーンを開催している。

オリジナルアクリルスタンド

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まずは、ピザハット公式Xアカウント(@PizzaHutJapan)をフォローの上、該当のキャンペーン投稿をリポストすると、抽選で「オリジナルアクリルスタンドコンプリートセット」(本体サイズ:約H122×W130mm内)が当たるキャンペーンを開催。第1弾は9月14日投稿後～20日、第2弾は9月28日投稿後～10月4日となっており、当選数は各期間5名、計10名。

オリジナルA5クリアファイル

ピザハットオンラインまたはピザハット公式アプリでは、税込1,000円以上の商品を購入する際に、指定のクーポン『【映画名探偵プリキュア!】オリジナルA5クリアファイル』をカートに入れて注文すると、各店舗数量限定で「オリジナルA5クリアファイル」が全4種の中からランダムで1つもらうことができる。なお、数量限定のため無くなりしだい終了となる。

さらに、ピザハットオンラインまたはピザハット公式アプリにて税込1,000円以上の商品を購入する際に、指定のクーポン『【映画名探偵プリキュア!】Web応募』をカートに入れて注文すると、抽選で50名に全4種をセットにした「オリジナルアクリルスタンドコンプリートセット」(本体サイズ:約H122×W130mm内)が当たるキャンペーンも開催されている。開催期間は9月14日～10月18日。

なお、同アクリルスタンドをはじめ、外部サイトでは、EC限定コラボグッズが発売される。予約期間は9月14日～10月18日。