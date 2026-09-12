バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「名探偵プリキュア！ 名探偵スイング2」を2026年9月 第3週 より発売する。全5種で価格は300円。
「名探偵プリキュア！ 名探偵スイング2」は、『名探偵プリキュア。』のキャラクターのマスコットスイング第2弾。プリキュアたちはキラキラ輝くラインストーン付き。バッグやポーチなど好きなところに付けて一緒におでかけできる。
ラインナップ
- キュアエクレール
- キュアアルカナ
- シュシュタン
- マシュタン
- ジェット先輩
掲載日
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「名探偵プリキュア！ 名探偵スイング2」を2026年9月 第3週 より発売する。全5種で価格は300円。
「名探偵プリキュア！ 名探偵スイング2」は、『名探偵プリキュア。』のキャラクターのマスコットスイング第2弾。プリキュアたちはキラキラ輝くラインストーン付き。バッグやポーチなど好きなところに付けて一緒におでかけできる。
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