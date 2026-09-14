資さんうどんは9月17日から、「貝汁」の新メニューを期間限定で販売する。長年愛され続けてきた定番メニューのひとつ「貝汁」をさらに拡充するなか、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』を想起させる声も多く寄せられている。

資さんうどんの「貝汁」は長年親しまれている定番メニューのひとつで、あさりのうま味が凝縮された一品として人気を集めている。今回の発表では「資さんの貝汁」を大きく打ち出したビジュアルも公開された。

今回新たにラインナップに加わるのは、並サイズの３倍のあさりが入った「特盛サイズの貝汁」。「あさりを心ゆくまで楽しみたい」という方におすすめしたい贅沢な一杯だという。また、海老や野菜などの天ぷらと貝汁が楽しめる「海老天盛り貝汁定食」や「海老天丼貝汁セット」なども新登場する。

資さんうどん公式Xアカウント(@sukesan1976)が投稿したポストには、「貝好きにはたまらない」「これは食べてみたい」といった声に加え、現在公開中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』に登場するキャラクター・島二郎が貝汁を提供するシーンを連想し、「貝汁祭りがきた……な!」「資さんの貝汁、な!」「狙ってる!!」と、コラボではないが作中のキーアイテムと同じメニューに喜びの声が寄せられている。また作中で流れる「島のうた (島二郎ver.)」に合わせ、「てりてり輝く貝汁〜」「資さんうどんの……貝汁〜」と歌い出す方も。

なお、「資さんうどん」のメニューには「豚カツカレー」もラインナップされているので、「貝汁」と「カツカレー」で作中のメニューを再現してみるのも楽しそうだ。