「映画名探偵プリキュア！」に「キミプリ♪」「わんぷり！」が集結！

『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』が、9月18日より全国公開される。このたび、「キミとアイドルプリキュア♪」と「わんだふるぷりきゅあ！」のプリキュアたちが登場する新スチール、2種類の最新予告映像が公開された。歴代プリキュアを演じるキャスト陣からのコメントも到着している。

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3作品のプリキュアが“ダメダメ”に立ち向かう

公開された新スチールには、「名探偵プリキュア！」のキュアアンサー、キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナをはじめ、「キミとアイドルプリキュア♪」「わんだふるぷりきゅあ！」のプリキュアたちが集結している。

背後には、みんなを苦しめる存在“ダメダメ”が大きく描かれており、プリキュアたちはそれぞれの技を繰り出しながら、大小さまざまな“ダメダメ”に立ち向かう。世代を超えてそろったプリキュアたちは、不思議な庭に隠された秘密と“ダメダメ”の謎を解き明かす。

本作では、街で起こる「バツ印事件」を追うあんなたちの前に、妖精・レインが現れる。「ダメダメからかりんを守ってほしい」と依頼された一行は、夢のように美しい「かりんの庭」へ向かうことに。庭で出会った少女・かりんと、彼女を見守る妖精・アランを中心に、不可解な事件が展開されていく。

「キミプリ＆わんぷり篇」「これぞ名探偵！篇」の予告映像を公開

新たに公開された予告映像は、「キミプリ＆わんぷり篇」と「これぞ名探偵！篇」の2種類。

「キミプリ＆わんぷり篇」では、あんなたちだけではなく、「キミとアイドルプリキュア♪」と「わんだふるぷりきゅあ！」のメンバーも“ダメダメ”の謎を追っていたことが明らかになる。キュアズキューン／プリルン、キュアキッス／メロロンの「キラキラショータイムマイク」にバツ印が付けられた場面なども映し出される。

一方の「これぞ名探偵！篇」では、「私たち諦めないから！」というあんなのセリフとともに、難解な謎に立ち向かう名探偵プリキュア4人の姿を収録している。

ABEMAで3作品のTVシリーズ一挙放送も決定

映画公開を記念し、ABEMAでは「名探偵プリキュア！」「キミとアイドルプリキュア♪」「わんだふるぷりきゅあ！」のTVシリーズを一挙放送する。

「わんだふるぷりきゅあ！」全50話 ：9月18日19時～9月19日19時

：9月18日19時～9月19日19時 「キミとアイドルプリキュア♪」全49話 ：9月19日20時～9月20日20時

：9月19日20時～9月20日20時 「名探偵プリキュア！」第1話～第33話 ：9月20日22時～9月21日14時30分

いずれもABEMAのアニメLIVEチャンネル3で配信され、放送後1週間は無料で視聴できる。

キャストコメント全文

「キミとアイドルプリキュア♪」

■松岡美里 キュアアイドル／咲良うた

『映画名探偵プリキュア！』に出演させていただけると聞いたときは、「ついに来たか...！」と思いました。去年、映画のアフレコの際に、先輩プリキュアの皆さまとご一緒できたのですが、その背中が本当に頼もしくてかっこよくて...！今年は私が先輩プリキュアなんだ...！と思うと身が引き締まる思いでした。たんプリの皆さんの、推理して解決していく力や、足りないところを補い合っていくチームワークが本当に素敵で、そばで見させていただけてとても幸せでした。そんなたんプリチームと、キミプリチームわんぷりチームそれぞれのやりとり、とってもアツいですので、ぜひ劇場で観ていただきたいです！！よろしくお願いしますっ！

■髙橋ミナミ キュアウインク／蒼風なな

『映画名探偵プリキュア！』への出演が決まり、とても嬉しかったです。脚本を読んで、私自身も感じたことのある心の寂しかった部分に、そっと声を掛けてもらったような気持ちになりました。卒業公演でバトンタッチしてから、名探偵プリキュアのみんなと会えることも楽しみにしていたので、アフレコでは去年のことを思い出して感動しました。先輩プリキュアとして接してくれるみんなに、私も少し緊張してしまいました（笑）。たくさんのキャラクターが一歩踏み出して活躍するこの映画が、沢山のキミの心に届きますように！

■高森奈津美 キュアキュンキュン／紫雨こころ

再びこころに、キュアキュンキュンに、キミプリのみんなに会える！と心キュンキュンしました。キミプリ映画に登場されたひろプリとわんぷりのみなさんがとても頼もしくて素敵だったので、先輩プリキュアとして登場するキミプリメンバーがどのような活躍をするのか、そして何より一番は映画の中でたんプリのメンバーとどのようなやりとりがあるのかとてもワクワクしました！

■南條愛乃 キュアズキューン／プリルン

たんプリの皆さんたちとの収録もとても楽しかったです！昨年の先輩プリキュアさんたちもこうして見守ってくれてたのかな、とか、再集結できて嬉しかったのかな、とか、そういうことも考えました。久しぶりに５人で変身するのも嬉しくて、家でリハーサルしている時に去年の記憶が昨日のことみたいに思えて、みんなに会えたのが嬉しくて泣いちゃった～って話したら、みんな同じでした （笑）。ひとシーン、ひとセリフ、全部に丁寧に気持ちを込めて、ズキューンとプリルンでいられる時間を噛み締めながらの時間でした。素敵なシーンがたっくさん詰まった「映画名探偵プリキュア！」楽しみにしてい てください！そして、私たちキミプリチームのキミプリ愛が爆発しているシーンも、ぜひたくさん楽しんでもらえたら嬉しいです！劇場で、ぜひたくさん応援してください！

■花井美春 キュアキッス／メロロン

『映画名探偵プリキュア！』のお話をいただいた時は本当に嬉しくて、物凄く気合いが入りました！台本を読んだ時、キミプリのみんながあの時のままそこにいるように感じて、色んな思いが込み上げてきて胸がいっぱいになりました…！アフレコは緊張もありましたが、たんプリの皆さんがとても暖かく迎えてくださり、すぐに当時のような和やかな空気に戻れました。キミプリチームのみんなと再会できたことも本当に嬉しかったです(涙) 『映画名探偵プリキュア！』でしか見られないスペシャルな内容になっています！ぜひ物語の中に隠されたヒントを探しながら楽しんでいただけたら嬉しいです！

「わんだふるぷりきゅあ！」

■長縄まりあ キュアワンダフル／犬飼こむぎ

久しぶりにわんぷりチームのみんなと収録が出来るということで、私は現場に向かう前からみんなに会えるのが嬉しくって嬉しくって、家を出る前からこむぎになっていたと思います。収録中もあの頃と何も変わらず、相変わらずみんな穏やかで優しくて、癒しの時間がゆっくりと流れていたように思います。その醸し出す雰囲気が映画にものっていると思います！キュアワンダフル達も活躍しているので是非映画館に会いに来てください！

■種﨑敦美 キュアフレンディ／犬飼いろは

映画のストーリーのポイントでもある「ダメダメ」。私もそうでしたが、共感される方も多いのかなと思います。今回の事件に対する名探偵プリキュアのアンサーをお楽しみにです！そして！こむぎたちの相変わらずな姿が見られて私はとってもわんだふる〜！でしたので、キミプリやわんぷりのみんなに会えるのを心待ちにしてくださっている皆様にもきっとご満足いただけるはず！公開まであともうちょっと！楽しみに待ってくださいね！

■松田颯水 キュアニャミー／猫屋敷ユキ 「一緒だから、できることがある」というプリキュアらしい体温を感じるストーリーでありながら、謎を解き明かすピースがハマる気持ち良さも感じる作品だー！となりました。さすが名探偵プリキュア。我らわんぷりチームは変わらぬ雰囲気で、特にユキは猫らしいマイペースさをスっと差し込んでくれています。皆様も自分に合ったペースで、好きなシーンを見つけに映画館へ足を運んでくださいませ。映画でもかまってもらおうねぇ。上田麗奈 キュアリリアン／猫屋敷まゆ私としても、まゆちゃんとしても、共感できるところがたくさんあるお話だったと思います。だからこそ紡げる言葉を大切にしながら、そしてわんぷりチームのあたたかな空気感を楽しみながら、臨んだ収録になりました。どうか観てくださる皆様にも、この「わんだふる」な気持ちが届きますように！

(c)2026 映画名探偵プリキュア！製作委員会