日本テレビ系フラアニにて毎週金曜23時30分から全国30局ネットで放送中のTVアニメ『これ描いて死ね』より、9月18日に放送する第11話『ふたり〜補いあえる仲間は尊い!』の先行カットとあらすじが解禁された。

あらすじ：第11話『ふたり〜補いあえる仲間は尊い!』

次の目標である冬のコミティアに向けて準備を始める安海たち。

安海と藤森は、互いにオリジナルの漫画を制作することに決め、それぞれの作風で制作を進めるが、各々が足りない部分を痛感していた。

コミティアを前に二度目の東京入りをした漫研メンバー。

一方手島先生は、かつて連載していた小学館の前で、様々な思い出を静かに振り返る―

放送情報

日本テレビ系フラアニにて毎週金曜23時30分から全国30局ネットで放送中(※放送時間は変更になる場合がある)

AT-X 7月10日(金)より毎週金曜22:30～放送(※リピート放送：毎週火曜10:30／毎週木曜16:30)

配信情報

見放題最速配信

7月3日(金)より毎週金曜24時～配信開始 ※初回は24時05分配信開始

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その他配信サービス

2026年7月6日(月)より毎週月曜日24時00分～順次配信

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