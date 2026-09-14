日本テレビ系フラアニにて毎週金曜23時30分から全国30局ネットで放送中のTVアニメ『これ描いて死ね』より、9月18日に放送する第11話『ふたり〜補いあえる仲間は尊い!』の先行カットとあらすじが解禁された。
あらすじ：第11話『ふたり〜補いあえる仲間は尊い!』
次の目標である冬のコミティアに向けて準備を始める安海たち。
安海と藤森は、互いにオリジナルの漫画を制作することに決め、それぞれの作風で制作を進めるが、各々が足りない部分を痛感していた。
コミティアを前に二度目の東京入りをした漫研メンバー。
一方手島先生は、かつて連載していた小学館の前で、様々な思い出を静かに振り返る―
放送情報
日本テレビ系フラアニにて毎週金曜23時30分から全国30局ネットで放送中(※放送時間は変更になる場合がある)
AT-X 7月10日(金)より毎週金曜22:30～放送(※リピート放送：毎週火曜10:30／毎週木曜16:30)
配信情報
見放題最速配信
7月3日(金)より毎週金曜24時～配信開始 ※初回は24時05分配信開始
U-NEXT ／ アニメ放題 ／ Lemino ／ アニメタイムズ
その他配信サービス
2026年7月6日(月)より毎週月曜日24時00分～順次配信
見放題サービス
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