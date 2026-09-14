バンダイナムコフィルムワークスは、米サンディエゴで開催された「SDCC(サンディエゴ・コミコン)」にて、新作ガンダムシリーズ『機動戦士ガンダムRG XARX-ZERO』が2027年4月よりテレビ放送されることを解禁した。

  • 新作ガンダムシリーズ『機動戦士ガンダムRG XARX-ZERO』

    新作ガンダムシリーズ『機動戦士ガンダムRG XARX-ZERO』

本作は完全新作アクションゲーム『GUNDAM ROGUE ORBIT(ガンダム ローグオービット)』と世界観を共有するテレビアニメーション作品であり、両作品を横断する新たなメディアミックス企画「RGプロジェクト」を展開していく。また、2026年7月に解禁されたティザーPVより、新たな場面カットも公開。さらに、「SDCC(サンディエゴ・コミコン)」にて実施された神山健治監督へのインタビューを作品公式サイトにて公開中だ。

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  • 『GUNDAM ROGUE ORBIT(ガンダム ローグオービット)』

    『GUNDAM ROGUE ORBIT(ガンダム ローグオービット)』

また、本作と世界観を共有する、完全新作アクションゲーム『GUNDAM ROGUE ORBIT(ガンダム ローグオービット)』が、PlayStation5/Xbox Series X|S/Steamにて2027年3月5日に発売されることも決定した。

『機動戦士ガンダムRG XARX-ZERO』作品情報

ストーリー

太陽系外からもたらされた三つの福音により、人類は空前の繁栄を迎え、太陽系全域へ版図を広げた。
重力制御・超光速通信・イメージの物質化技術 マテリアライズ。これら三つの福音をもたらした恒星間航行可能物体は、しかし、発見から10年をまたずに暴走。攻撃的な自己増殖系を出現させる。
人々は、この未知の生態系をアポカリプスと重ね合わせた。
3か月の攻防を経て、戦線は衛星軌道上で膠着。人類は地球の放棄を余儀なくされ、この年を A.A.(アフター・アポカリプス)元年として記録に刻んだ。
月面やコロニーで生まれたこどもたちが、アポカリプスの存在を日常として暮らすようになった A.A.45年。
月面で一人の少年、アズミ・レイが目を覚ます──。

スタッフ

  • 企画：サンライズ
  • 原作：富野由悠季 矢立 肇
  • 監督・シリーズ構成：神山健治
  • SF設定監修：円城 塔
  • ガンダムデザイン：清水栄一
  • キャラクターデザイン原案：STATO
  • キャラクターデザイン・総作画監督：高須美野子
  • 音楽：椎名 豪
  • 制作：SOLA ANIMATION
  • 製作：バンダイナムコフィルムワークス

キャスト

  • アズミ・レイ：大塚剛央

展開時期

2027年4月より放送開始

(C)サンライズ