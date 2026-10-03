テレビアニメ『名探偵プリキュア！』第36話「試練の金メダル」が、10月4日8時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送される。
マコトジュエルの気配を追い、商店街の書店へ駆けつけたあんなたち。そこで店主・古屋茂三が、「金メダルが盗まれた」と取り乱している場面に出くわす。
盗まれたのは、茂三が生きがいにしているダーツの地区大会で優勝した際に手に入れた大切な金メダル。茂三は練習仲間に見せるためにメダルを磨いた後、カウンターに置いたまま店の奥で乾布摩擦をしていたという。
店内にいた孫の美樹は、本を整理している最中に茂三の叫び声を聞いてカウンターへ駆けつけたものの、その時にはすでにメダルは消えていた。ダーツ仲間の竹松梅は練習を休む連絡のために来店し、茂三の叫び声を聞いて店内へ入ったと話す。また、女子高生の牧房春菜も、何か起きたのではないかと店に立ち寄ったという。
プリキットミラールーペで調べたところ、カウンター付近に残されていた足跡は茂三と美樹のものだけだった。一方、梅と春菜の足跡は離れた場所にあった。考え込むあんなたちだが、ルーペに興味を示した春菜との会話をきっかけに、「足跡以外の痕跡」の存在に気付く。
第36話「試練の金メダル」スタッフ
- 脚本：千葉美鈴
- 演出：山村日向
- 作画監督：増田誠治
- 美術：小川佑太
放送情報
- 番組名：『名探偵プリキュア！』
- 放送日時：毎週日曜 8時30分～
- 放送局：ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット
- 第36話放送日：10月4日
(c)ABC-A・東映アニメーション