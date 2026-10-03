テレビアニメ『名探偵プリキュア！』第36話「試練の金メダル」が、10月4日8時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送される。

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マコトジュエルの気配を追い、商店街の書店へ駆けつけたあんなたち。そこで店主・古屋茂三が、「金メダルが盗まれた」と取り乱している場面に出くわす。

盗まれたのは、茂三が生きがいにしているダーツの地区大会で優勝した際に手に入れた大切な金メダル。茂三は練習仲間に見せるためにメダルを磨いた後、カウンターに置いたまま店の奥で乾布摩擦をしていたという。

店内にいた孫の美樹は、本を整理している最中に茂三の叫び声を聞いてカウンターへ駆けつけたものの、その時にはすでにメダルは消えていた。ダーツ仲間の竹松梅は練習を休む連絡のために来店し、茂三の叫び声を聞いて店内へ入ったと話す。また、女子高生の牧房春菜も、何か起きたのではないかと店に立ち寄ったという。

プリキットミラールーペで調べたところ、カウンター付近に残されていた足跡は茂三と美樹のものだけだった。一方、梅と春菜の足跡は離れた場所にあった。考え込むあんなたちだが、ルーペに興味を示した春菜との会話をきっかけに、「足跡以外の痕跡」の存在に気付く。

第36話「試練の金メダル」スタッフ

脚本 ：千葉美鈴

：千葉美鈴 演出 ：山村日向

：山村日向 作画監督 ：増田誠治

：増田誠治 美術 ：小川佑太

放送情報

番組名 ：『名探偵プリキュア！』

：『名探偵プリキュア！』 放送日時 ：毎週日曜 8時30分～

：毎週日曜 8時30分～ 放送局 ：ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット

：ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット 第36話放送日 ：10月4日

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