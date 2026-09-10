『映画名探偵プリキュア！』で「ぷちきゅあ」コラボ映像を上映

9月18日公開の『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』で、「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」とのコラボレーションによるミラクルライトレッスン映像が、本編上映前に公開されることが決定した。中学生以下の来場者に配布される入場者プレゼント「ポチタンミラクルライト」の使い方を、ぷちきゅあの仲間たちが楽しく紹介する。

ぷちきゅあが映画館でプリキュアの応援方法を紹介

今回上映されるミラクルライトレッスン映像では、映画の開始前に「ぷちきゅあ」のキャラクターたちがスクリーンに登場。「ポチタンミラクルライト」の正しい使い方をレクチャーする。

あわせて、第2弾コラボを記念した描き下ろしイラストも公開された。ハンチング帽をかぶった名探偵風の「ぷちきゅあもふるん」や「ぷちきゅあぽるん」をはじめとしたキャラクターたちが、ポチタンミラクルライトを手にプリキュアを応援する様子が描かれている。

ポチタンミラクルライトは、中学生以下の子どもを対象に配布される入場者プレゼント。劇場によっては数量に限りがあるという。また、「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」の商品は、一部映画館で再販売される。

映画公開前日の9月17日にはコラボ回を配信

YouTube「ぷちきゅあ公式チャンネル」などで毎週木曜18時30分から配信中の『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』では、映画とのコラボ回を9月17日に配信する。

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