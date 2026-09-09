バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、『フレッシュプリキュア!』より大人向けなりきり玩具「Pretty Memories フレッシュプリキュア! 変身ケータイ手帳 リンクルン」(6,930円)の予約受付を9月9日16時に開始する。2027年1月発送予定。

2027年1月発送予定「Pretty Memories フレッシュプリキュア! 変身ケータイ手帳 リンクルン」(6,930円)

プリキュアシリーズの作中に登場するアイテムを、より美しく、プリティに再現した復刻玩具のシリーズ「Pretty Memories」第9弾として、2009年に放送された『フレッシュプリキュア!』より、作中の変身アイテム「リンクルン」を大人向けのなりきり仕様で商品化される。

商品の外観は放送当時のデザインの再現にこだわっており、付属の着せ替えシートを差し替え、4種類のリンクルンで遊べる。画面が発光すると、玩具オリジナルでマークが浮かび上がる仕様になっている。

音声は、キュアピーチ、キュアベリー、キュアパイン、キュアパッションの変身セリフを完全新規収録。アニメと同様のBGMやサウンドエフェクト、キャラクターセリフを楽しむことができる。4人同時変身のボイスも搭載し、印象的なシーンを再現可能だ。

さらに、オープニング主題歌「Let’s!フレッシュプリキュア！～Hybrid ver.～」も収録。プリキュアたちになりきってアニメの世界観を楽しむことができる商品だ。







セット内容

リンクルン本体…1

クローバーキー…1

着せ替えシート…4

(C)東映アニメーション