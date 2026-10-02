新しい未来のテレビ「ABEMA」は、TVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の初回放送日に合わせ、10月4日昼12時より、TVシリーズ全26話の無料一挙放送を実施する。

『新世紀エヴァンゲリオン』は、1995年10月4日より放送を開始した、庵野秀明監督によるTVアニメーション。主人公・碇シンジを含む3人の少年少女が、「汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオン」に乗り、謎の敵“使徒”と戦いながら、過酷な運命やそれぞれの葛藤と向き合っていく物語が描かれる。革新的な映像表現などが大きな話題を呼び、放送当時社会現象を巻き起こすなど、日本のアニメ史に大きな影響を与えた作品として今なお高い人気を誇る作品だ。

このたび、『新世紀エヴァンゲリオン』の初回放送記念日に合わせ、ABEMAで全26話の無料一挙放送が決定。記念日当日の10月4日昼12時からと、翌10月5日午前11時からの2回にわたり、第壱話から最終話までを無料一挙放送。なお放送後1週間は、全話無料で楽しめる。

放送日時＆番組URL

放送日時：2026年10月4日（日）昼12時～夜25時、2026年10月5日（月）昼11時～夜24時

放送チャンネル：アニメSPECIALチャンネル

※放送後1週間、全話無料

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