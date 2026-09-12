SBI証券は、2026年10月1日から「こどもNISA」の口座開設の事前受付を開始する。2027年1月の制度開始に向け、年内から手続きを受け付けることで、年明けからスムーズに取引を始められる環境を提供する。

同社ではこれまで、親子で楽しみながら学べる「夏休み自由研究フェス2026」の開催や、金融教育コンテンツ「金トレ部 こどもプログラム」の提供、TGC松山でのキッズモデルオーディションなど、親子で資産形成に触れる機会を提供してきた。また、2026年7月には資産管理アプリ「SBI証券Plus」に親子口座切替機能を追加し、自身の口座とこども口座を切り替えて管理できるようにしている。

金トレ部 こどもプログラム

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0～17歳が対象、年間60万円まで非課税で投資可能

「こどもNISA」は、2027年1月に始まる0～17歳を対象とした少額投資非課税制度。NISAのつみたて投資枠の対象商品である投資信託を、年間60万円、総額600万円まで非課税で運用できる。その年の1月1日時点で18歳となる年を迎えると、成人のNISA口座へ自動的に移行する。

SBI証券ですでに「こども口座（未成年口座）」を持っている場合は、10月1日以降、こども口座にログインし、トップページの「こどもNISA｜開設」から申し込む。本人確認書類を提出後、SBI証券と税務署での審査を経て、2027年1月にこどもNISA口座が開設される予定だ。

こども口座を持っていない場合は、親権者の口座からこども口座の開設を申し込み、その際に「NISA口座の選択」で「新規で開設する」を選択する。親権者がSBI証券の口座を持っていない場合は、先に親権者の口座開設が必要となる。対象は2027年1月1日時点で18歳未満の利用者。

「パンどろぼう」とのコラボキャンペーンも

SBI証券では11月30日まで、人気絵本シリーズ「パンどろぼう」とコラボした「パンどろぼうとはじめよう！親子でお金の未来を考えるキャンペーン」も実施している。

期間中に所定の条件を達成した人全員に、同社限定の「パンどろぼう」オリジナルおこづかい帳をプレゼント。さらに条件達成者の中から抽選で750名に、オリジナルグッズをプレゼントする。