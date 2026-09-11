SBI証券は、10月10日に北九州メッセで開催される「SBI証券 presents TGC KITAKYUSHU 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（TGC 北九州 2026）」に、プラチナパートナーとして協賛する。若年層や親子世代に金融を身近に感じてもらうきっかけを提供するほか、キッズダンサーオーディションやチケットプレゼントキャンペーンを実施する。

「TGC 北九州 2026」は、東京ガールズコレクション（TGC）の地方創生プロジェクトの一環として、ファッション、エンターテインメント、地域文化を融合したイベント。10回目となる今回は「Bloom the Baton」をテーマに開催される。

開催日時は10月10日12時30分開場、14時開演、18時30分終演予定。会場は北九州メッセ。出演者には、くれいじーまぐねっと、せいら、立花琴未（CANDY TUNE）、なごみ、村重杏奈、矢吹奈子、WILD BLUEなどが予定されている。

TGCのステージ出演権をかけたキッズダンサーオーディション

SBI証券は協賛を記念し、「TGC 北九州 2026」の「SBI証券ステージ」への出演権をかけた「TGC 北九州 2026キッズダンサーオーディション supported by SBI証券」を開催している。オーディションには、SNSを中心にファミリー層から人気を集める「リアルピース」を迎える予定だ。

応募対象は日本在住の6～15歳で、身長、性別、国籍は不問。オーディションの全日程に参加できることが条件となる。募集期間は9月14日までで、選ばれたキッズダンサーには「SBI証券ステージ」への出演権が与えられる。

観覧ペアチケットを50組100名にプレゼント

あわせて、LINEでアンケートに回答した人を対象とする「TGC 北九州 2026チケットキャンペーン」も実施する。抽選で計50組100名に観覧ペアチケットをプレゼントし、内訳は指定席Sが10組20名、指定席Aが40組80名。キャンペーン期間は9月28日までとなる。