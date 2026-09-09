SBI証券は9月27日、東京国際フォーラムで「資産運用フェス2026-Autumn-」を開催する。会場とオンライン中継を組み合わせたハイブリッド型のイベントで、参加費は無料。SBI証券に口座を持っていない人も申し込める。

「資産運用フェス」はSBI証券が主催する大規模イベントで、今回が5回目。前回の48社を上回る50社が協賛・協力する。

桐谷広人氏とテスタ氏が登壇、親子向け企画も

当日は、青山学院大学地球社会共生学部教授で同大学陸上競技部監督の原晋氏が講演するほか、元将棋プロ棋士で投資家の桐谷広人氏と、専業投資家のテスタ氏によるトークセッションを実施する。

また、「お子さま向けコーナー」では、貯金箱作りやゲーム大会、カプセルトイなどを楽しめる体験型ブースを設置。SBI証券金融教育推進室のブースでは、「たべっ子どうぶつLAND」オリジナルのフェルトマスコット作りなど、親子で楽しみながら学べる企画を用意する。

開催時間は9時30分開場、18時閉会。会場の定員は4,500人で、オンライン視聴は定員無制限。オンラインではYouTubeによるリアルタイム配信を行う。来場、オンラインともに事前申し込みが必要で、申し込み期限は9月25日12時となっている。

会場は東京国際フォーラムのホールE・ロビーギャラリー。イベントの詳細や参加申し込みはSBI証券の特設ページで確認できる。