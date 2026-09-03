SBI証券は、人気絵本シリーズ「パンどろぼう」とコラボレーションした「パンどろぼうとはじめよう！親子でお金の未来を考えるキャンペーン」を、2026年9月1日～11月30日に実施する。条件を満たした人全員にオリジナルおこづかい帳をプレゼントするほか、抽選で750人に限定グッズを進呈する。

今回のキャンペーンは、「パンどろぼう」とのコラボを通じて、子どもから保護者まで、お金や資産形成をより身近に感じてもらうことを目的としたもの。親子で将来やお金について話し合うきっかけづくりにつなげる。

こども口座開設などで「パンどろぼう」限定グッズをプレゼント

キャンペーンの対象となるには、期間中にSBI証券のこども口座を開設し、キャンペーンにエントリーしたうえで、こども口座に2万円以上を入金。さらに「SBIハイパー預金」へ一括で2万円以上を振り替える必要がある。

条件をすべて達成した人には、SBI証券限定の「パンどろぼう」オリジナルおこづかい帳をプレゼント。さらに抽選で750人に、オリジナルグッズが当たる。内訳は、A賞「オリジナルステンレスボトル」が100人、B賞「オリジナルナップサック」が150人、C賞「オリジナルエコバッグ」が500人となる。景品デザインは10月以降に公開予定。

おこづかい帳で親子がお金について考えるきっかけに

オリジナルおこづかい帳は、おこづかいを記録するだけでなく、親子で話しながらお金の大切さや使い方を学べる内容を予定している。

おこづかいの記録に加え、「ほしいものリスト」や目標を書くページ、使ったお金を振り返るページなどを盛り込み、子どもがお金について考える第一歩として活用できる冊子を目指すという。

「パンどろぼう」は、柴田ケイコ氏による絵本シリーズ。2020年に第1作が刊行され、シリーズ累計発行部数は600万部を突破している。