SBI証券は、2026年9月29日に東京ドームで行われる「読売ジャイアンツ対広島東洋カープ」戦に冠協賛し、「NISAやるなら！SBI証券ナイター」を開催する。あわせて、読売株価指数（読売333）関連ファンドの購入で同試合のペアチケットが当たるキャンペーンを8月17日より実施している。

読売333の認知拡大へ、東京ドームでPR

今回の冠協賛は、読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売333」の認知拡大に向けた、読売新聞社との連携の一環。1試合あたり約4万2,000人が来場する読売ジャイアンツのホームゲームを通じて、日本を代表する企業333社を対象とする同指数を幅広い層に紹介する。

試合当日は、来場者先着4万人にオリジナルうちわをプレゼントするほか、東京ドーム場外に「読売333」を紹介する特設PRブースを設置。メインビジョンでのCM放映や場内・場外サイネージでの広告掲出、場内アナウンスによる告知も行う。

「NISAやるなら！SBI証券ナイター」開催概要

対戦カード：読売ジャイアンツ対広島東洋カープ

開催日時：2026年9月29日 16:00開場／18:00試合開始予定

会場：東京ドーム

主催：読売新聞社、日本テレビ

読売333関連ファンド購入でペアチケットが当たる

開催にあわせて、「読売333関連ファンドを買って読売ジャイアンツを応援しよう！」キャンペーンも実施する。

期間は8月17日から9月11日まで。キャンペーンにエントリーし、期間中に読売333関連ファンドを合計1万円以上買い付けて約定した人の中から、抽選で75組150人に9月29日の読売ジャイアンツ対広島東洋カープ戦のペアチケット（指定席C）をプレゼントする。積立買付はキャンペーンの買付条件の対象外となる。

さらに、キャンペーン期間中に読売333関連ファンドを合計1万円以上積立設定すると、当選確率が3倍となる。

読売333は、読売新聞社が2025年3月24日に公表を開始した日本株の株価指数。国内全上場銘柄から流動性と浮動株時価総額をもとに333銘柄を選定し、すべて同じ比率で組み入れる「等ウェート方式」で算出する。2026年4月1日からはNISAのつみたて投資枠の対象指数に追加されている。