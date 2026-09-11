星野リゾートが、「京都」「トマム(北海道)」「奥入瀬(青森)」「西表島(沖縄)」で楽しめる、その土地での澄んだ空気や紅葉、満天の星など、秋ならではの美しさを堪能できる秋限定プログラムを紹介している。

【星のや京都】「紅葉の私邸でたゆたう時空(とき)」

「星のや京都」(京都府京都市)では11月15日～12月10日まで、2泊3日のプログラム「紅葉の私邸でたゆたう時空(とき)」を提供する。平安貴族の美意識に浸り、奥嵐山の秋の彩りに没入するシグネチャープログラムで、客室から鑑賞するもみじ鍋や屋形舟での舟遊びなど、紅葉を独占できる特別な空間を用意する。練香体験やこだわりの美食を通じて五感で秋の深まりを満喫できる。

【星野リゾート トマム】「秋の雲海テラス探索」

「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)では9月30日まで、夜明けのグラデーションが映えるテラスにて、朝日の絶景特等席を探す「秋の雲海テラス探索」開催中。標高1,088mにある雲海テラスを舞台に、探索MAPを手に空の色が移り変わるマジックアワーや雲海を楽しめる。会場では気圧に合わせて淹れた「96.4℃の雲海ブレンドコーヒー」も味わえ、格別な朝のひとときを過ごすことができる。

雲海テラスでマジックアワーを楽しめる

【奥入瀬渓流ホテル】「おいらせ紅葉満喫ステイ」

「奥入瀬渓流ホテル」(青森県十和田市)は10月24日～11月9日まで、宿泊プラン「おいらせ紅葉満喫ステイ」を提供する。窓一面の紅葉を独り占めできる「渓流スイートルーム」での温泉入浴や紅葉を表現した特別ドリンクの提供、十和田湖畔の紅葉をを望むサウナや渓流コンシェルジュによる絶景ツアーなどを実施。朝から晩まで秋の一期一会のロケーションに浸り、奥入瀬の秋を贅沢に満喫できる。

【西表島ホテル】「Iriomote Starry Night」

「西表島ホテル」(沖縄県八重山郡)は10月1日～12月25日まで、星空に浸るイベント「Iriomote Starry Night」を開催する。西表島は、日本で最も多くの星座を見ることができる場所として知られている。期間中は、ホテルに隣接する「月ヶ浜」に特設の観賞スペースを設置。プラネタリウムを超えるほどの圧倒的なスケールの星空を眺めながら、星空をイメージした限定ドリンクやスタッフによる星空案内を楽しめる。