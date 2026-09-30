星野リゾートが展開するトマム、軽井沢、沖縄、土浦の各施設では、秋に旬を迎える芋(じゃがいも、さつまいも)や栗を使用したスイーツを楽しめるプランを用意している。

「星のや軽井沢」(長野県軽井沢町)では11月30日まで、「軽井沢 秋月の宴」を開催している。中秋の名月など満月の期間には、シャインマスカットや安納芋など信州の秋の恵みを詰め込んだ「シャインマスカットと安納芋の満月パフェ」を提供。水面に浮かぶ満月を模したパフェは、黒ごまティラミスや吟醸酒ゼリー、濃厚な安納芋アイスなどで構成しており、夜空と月灯りの下で秋の味覚を堪能できる。

シャインマスカットと安納芋の満月パフェ

「星のや沖縄」(沖縄県読谷村)は、10月1日～11月26日の期間に、産地ならではの味わい方を楽しむ「秋彩デザートコース」を提供する。秋風が抜ける開放的な庭園で、秋に旬を迎える希少な紅芋に焦点を当てた全6品のコースを味わえる。品種ごとの味を比べる紅芋テイスティングから始まり、シェフが目の前で焼き上げる焼き菓子などをティーペアリングとともに楽しめる。

「BEB5土浦 by 星野リゾート(ベブ)」(茨城県土浦市)では9月から、栗尽くしの滞在イベント「いつでもスイートマロンタイム」を開催中。栗の生産量日本一を誇る茨城県の魅力を生かし、チェックイン時のおやつティーセットをはじめ、夜の締めスイーツや朝のお目覚めドリンクなど、滞在を通して栗を味わい尽くすことができる。期間中はくじ引きなど楽しい企画も用意する。期間は11月30日まで。

「BEB5沖縄瀬良垣」(沖縄県恩納村)では11月30日まで、「ご褒美紅芋スイーツナイト」を開催している。サウナとカフェで紅芋を満喫できるイベントで、バレルサウナエリアでは、自身がサウナでととのっている間に、紅芋専用サウナでじっくりと甘みを引き出したスイーツが完成。サウナから上がった瞬間にできたての熱々スイーツを堪能できる。カフェでは、紅芋を使用した4種類の期間限定メニューを味わえる。

サウナでもカフェでもご褒美紅芋スイーツを楽しめる

「星野リゾート トマム」(北海道占冠村)には10月31日まで、「ポテサラジェラートショップ」がオープン。見た目はジェラートでありながら、食べるとポテトサラダという「ポテサラジェラート」を、品種ごとの色や味わいの違いを楽しめる全8種のフレーバーで展開する。今年は農業プロジェクト「ファーム星野」の乳製品をアクセントを使用した「ポテサラジェラートパフェ」も味わえる。