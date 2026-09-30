星野リゾートが展開する「界 雲仙」(長崎県雲仙市)は10月1日、「異国情緒につかる至福の長湯プラン」(1泊2日 39,000円～)の販売を開始する。

客室付き露天風呂

令和8年熊本地震の影響で熊本県を中心とした九州域内の復興が進み、観光を通じた地域経済の活性化が期待されている。長崎県・島原半島に位置する同施設は、開業以来、特有の雲仙地獄や長崎独自の文化「和華蘭文化」を感じることができる滞在提案を行ってきた。

同プランでは、客室面積の半分以上を占める露天風呂スペースでのプライベートな長湯体験などを通じて、雲仙温泉の歴史と力強い大地の恵みを深く体感できる。ただ湯に浸かるだけではない、九州・長崎・雲仙の持つ本来の魅力を再発見する1泊2日の滞在を提供する。

期間は2026年10月6日～2027年3月31日。料金は1泊2日39,000円～(2名1室利用時1名あたり、税込、夕朝食付)で、定員は1日5組限定(1組1名～2名)。公式サイトにて5日前まで予約を受け付ける。

客室面積の半分以上「客室付き露天風呂」で長湯体験

客室面積の半分以上を露天風呂スペースが占める「客室付き露天風呂」にて、雲仙温泉の力強い湯力をプライベートに堪能できる。長湯を快適にサポートするバスピローや足湯クッションを用意。さらに長湯セットとして、湯船に浮かべるフロートトレーには糖分補給できるようステンドグラスのように煌めくステンドグラスプリンや飲む点滴と称される、冷やし甘酒を用意する。湯上がりの水分・栄養補給を行いながら、好きなタイミングで何度も温泉に浸かることができる。

界の湯守りと巡る「温泉文化いろは」で雲仙の歴史に触れる

温泉文化いろはの様子

雲仙温泉はかつて「温泉」と書いて「うんぜん」と読まれていたほど、温泉と深く結びついた歴史をもつ地。同施設に隣接する雲仙地獄では噴気が上がり、温泉が絶えず湧出している。同施設の源泉地でもある雲仙地獄を、界の湯守りスタッフが「温泉文化いろは」にて案内する。地獄の蒸気を活用した雲仙独自の「燗つけ」の仕組みや温泉の歴史を学ぶことで、ただ湯に入るだけではない、より深い温泉体験を提供する。

滞在の至るところで出会う長崎の「和華蘭文化」

館内には、和(日本)、華(中国)、蘭(オランダ)の文化が織りなす長崎独自の和華蘭(わからん)文化を感じる仕掛けを随所に散りばめている。鮮やかなステンドグラスが彩る大浴場での湯浴み、館内アクティビティ「ご当地楽」での活版印刷体験、そして伝統の卓袱(しっぽく)料理から着想を得た会席料理など、滞在の至るところで長崎らしい豊かな文化に触れることができる。滞在を通して九州・長崎の良さを再発見できる。