兵庫県神戸市の神戸弘陵学園高等学校で27日、「第30回全国高等学校女子硬式野球選手権大会」で優勝した同校女子硬式野球部の「優勝報告会」が行われた。会場には、全日本女子野球連盟のスマイルアンバサダーを務めるハローキティがサプライズゲストとして駆けつけ、全国制覇の快挙を祝った。

神戸弘陵学園の女子硬式野球部は、全国屈指の強さを誇る強豪校。8月1日に行われた決勝戦で、2年ぶり5度目の優勝を果たした。

始業式の後に行われた優勝報告会では、全校生徒が拍手で迎えるなか、優勝旗を手にしたキャプテンの山戸優菜さんを先頭に、3年生部員の38人が入場。「最後の夏に優勝できてよかったです。たくさんの応援をありがとうございました」と山戸さんが喜びと感謝を伝えた。

この後、女子硬式野球部の健闘を称える校歌斉唱が行われ、報告会は終了……と思いきや、なにやらにぎやかな音楽が流れ、会場後方の扉が開くと、そこにはハローキティの姿が。まさかの登場に生徒たちからはどよめきが起こり、「キティちゃんや！」「めっちゃかわいい！」と大歓声が上がった。

続いてハローキティがステージに上がり、花束を贈ったほか、38人の部員ひとりひとりと祝福のハイタッチも。最後はハローキティも参加した記念撮影が行われ、「はいチーズ」ならぬ「はいキティ！」を合図に、全員でキュートな“キティポーズ”を決めるなど、笑顔あふれる報告会となった。

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