サンリオは、キャラクターユニット「Cheeristails(チアリステイルズ)」の結成後初となるグッズシリーズ「みんなを応援！チアリステイルズシリーズ」を、9月16日から全国のサンリオ直営店、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップほかで発売する。

チアリステイルズは、マロンクリーム、ウサハナ、ウィッシュミーメル、ぼんぼんりぼんによる4キャラクターユニット。「4つのしっぽと一緒にいっぽ」をコンセプトに、好きなことを大切にしながら前に進む人々を応援するユニットとして、2026年6月に始動した。

マロンクリーム

ウサハナ

ウィッシュミーメル

ぼんぼんりぼん



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チアリーダー風衣装のぬいぐるみやマスコットが登場!

「Colorful is Cheerful！～日常をカラフルに彩れば、心まで楽しく、笑顔になれる～」をテーマとする今回のシリーズでは、4にんがそれぞれのイメージカラーを取り入れたチアリーダー風衣装で登場。ポンポンやリボンをあしらった全21アイテムを展開する。

「Colorful is Cheerful！～日常をカラフルに彩れば、心まで楽しく、笑顔になれる～」

グッズラインアップ

ぬいぐるみ(各3498円)

マスコットホルダー(各2497円)

シークレットマスコット(全8種・各990円)

キーホルダー(各1496円)

トートバッグ(2497円)

ポーチ(1980円)

ステッカーセット(550円)

ミラー(各1650円)

プチタオル(792円)

9月20日には4キャラクターが登場するスペシャルショーを開催

9月20日には、東京・サンシャインシティ噴水広場(アルパB1)で「チアリステイルズスペシャルショー」を開催。マロンクリーム、ウサハナ、ウィッシュミーメル、ぼんぼんりぼんの4キャラクターが登場し、チアリステイルズのテーマソング「Cheeristails！」を披露する予定だ。

開催時間は12時、14時、16時の全3回で、各回約30分を予定している。前方観覧エリアの事前抽選受付は終了している。

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