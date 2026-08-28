サンリオは、2026年にデビュー30周年を迎えたポムポムプリンを主役としたイベント「ポムフェス」の詳細情報を発表した。また、開催を記念して制作されたオリジナルフェスソング「ポムポム☆PARADISE」のミュージックビデオ(MV)も公開されている。

「ポムフェス」は9月12日・13日の2日間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場で開催。ポムポムプリンのライブステージをはじめ、アーティストによるライブパフォーマンス、限定グッズ販売、体験型ゲーム、限定フードなど、多彩なコンテンツが展開される。

オリジナル楽曲「ポムポム☆PARADISE」を制作

イベント開催を記念して制作されたオリジナルフェスソング「ポムポム☆PARADISE」は、会場全体で楽しめるコール＆レスポンスや、思わず口ずさみたくなるキャッチーなサビが特徴の楽曲。8月27日にサンリオ公式YouTubeチャンネルでMVが公開された。

MVでは、ポムポムプリンとチームプリンがバカンスや音楽を満喫する様子を、ポップでカラフルなアニメーションで表現。ネオンカラーに彩られた空間でサングラス姿のプリンたちが踊るシーンなど、フェス気分を盛り上げる映像に仕上がっている。

会場は6つのエリアで構成

会場内には、音楽やグルメ、ショッピングなどを楽しめる6つのエリアを設置。初お披露目となる「ゴールデンプリン像」はフォトスポットとして登場し、来場記念の撮影も楽しめる。

物販エリアでは、Tシャツやマフラータオル、ペンライトなど「ポムフェス」限定デザインのグッズ約20種類を販売。フードエリアでは限定クレープのほか、ドーナツや軽食、人気のポムポムプリンパンなどが提供される予定だ。

また、ゲームエリアでは、空気砲を使ってボールを的に当てる「むずかしいこと、しらんぷりん砲」や、「おひるね おさんぽ ポムあつめ サイコロゲーム」、「しあわせたっぷりんルーレット」など、ポムポムプリンらしい体験型コンテンツが楽しめる。

両日開催のライブステージにも注目

ステージエリアでは、両日16時30分から「ポムポムプリンライブステージ」を実施。オリジナルフェスソング「ポムポム☆PARADISE」のほか、これまでにリリースされたポムポムプリンの楽曲も披露される予定だ。

さらに「お楽しみエリア」では、「ブレンディ®」ポーションやEMIAL プリンwith珈琲ゼリー、ポムポムプリン エポスカード、ホロモデル、Sanrio Games、パステルなど、さまざまな企業とのコラボコンテンツも展開される。

イベント概要