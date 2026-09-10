回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は9月17日より、韓国の人気ラーメンブランド「辛ラーメン」とコラボレーションした「鯛スープの海鮮 辛ラーメン」シリーズ3種を、かっぱ寿司全店にて販売する。

日本でも人気の「辛ラーメン」は、今年で誕生40周年。本場韓国の「うまからっ!」な味わいが人気で、世界100カ国以上で販売されている。

今回のコラボレーションでは、「辛ラーメン」に活〆真鯛のアラ出汁を合わせた、寿司店だからこそ実現できる「鯛スープの海鮮 辛ラーメン」シリーズを開発。いずれも、お寿司の〆にちょうどよいミニカップサイズとなっている。ラインアップは以下のとおり。

「鯛スープの海鮮 辛ラーメン」(430円)

店舗で提供している活〆真鯛のアラから丁寧に抽出した特製鯛スープで、いつもの辛ラーメンを本格的な海鮮仕立てにアレンジした一品。スパイシーな辛さと奥深い海鮮の旨みが広がる一杯。

「鯛スープの海鮮 辛ラーメン～まろやか温玉添え～」(540円)

「鯛スープの海鮮 辛ラーメン」に、温玉と磯香る海苔をトッピング。温玉のまろやかさが刺激的な辛さをやわらげ、スープを吸った海苔が海鮮の旨みをさらに深める。

「鯛スープの海鮮 辛ラーメン～辛ラーメンおすすめ!味変プレート～」(690円)

カニカマ・ねぎ・パルメザンチーズ・フライドガーリック・赤いかゲソが長皿に盛り付けられており、好きなタイミングでトッピングすることで、自分だけのオリジナル辛ラーメンを楽しむことができる。

このほか、スープを最後の一滴まで楽しむためのサイドメニューとして、「温玉&海苔」(190円～)、「辛ラーメン 専用 追いシャリ」(190円)、「ちょこっとフライドポテト」(190円～)、「追いチーズ」(60円～)を用意。追いシャリは、残ったスープに加えることで旨辛雑炊風として楽しめる。

レシート応募キャンペーン

また、本コラボ商品の発売を記念して、対象商品を含む税込3,000円以上のお会計レシートで応募できるプレゼントキャンペーンも開催され、抽選で100名に「辛ラーメン4種13食セット」が当たる。応募期間は9月24日～10月31日。

※一部店舗では価格が異なる。

※画像はイメージ。