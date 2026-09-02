回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は9月3日より、「かっぱの秋の旨ネタ&お値段そのまま50%増量祭り」をかっぱ寿司全店にて開催する。開催期間は9月3日～16日。

本フェアでは、とろけるような脂の甘みが楽しめる『大ぶりとろサーモン』(110円～)や「大ぶりとろサーモン 塩炙り」(150円～)が登場。

人気軍艦『感動コーン』(110円～)や、店内で揚げたサクサクのえび天を味わえる『えび天にぎり』(150円～)、人気の『てりやきハンバーグ』(120円～)は、値段はそのままで通常より50%増量して提供される。

また、秋の味覚の代表格である北海道産のさんまを使用した、素材本来の旨みを楽しめる『北海道産さんま』(190円～)と、香ばしさを引き立てた『北海道産さんま塩炙り』(190円～)もラインアップ。さんまはいずれも、本フェア終了後の9月17日以降も販売される。

さらに、フェアのおすすめ商品を一皿で味わえる『秋の彩りフェアプレート』(五貫590円～)も用意されており、「大ぶりとろサーモン」「醤油漬け焼き風サーモン」「北海道産さんま」「天然メアジ」「合鴨ロースのトリュフマヨのせ」の5品を堪能することができる。

このほか、メンマ・チャーシュー・ねぎのトッピングが50%増量された「コク旨醤油ラーメン」(430円～)や、通常より1個増量した「シャリドーナツ きな粉(3個)」(110円～)も販売される。

※一部店舗では価格が異なる。

※掲載写真はイメージ。

※「北海道産さんま」「北海道産さんま塩炙り」以外は店内飲食限定。