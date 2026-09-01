回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は9月3日より、期間限定のお持ち帰りメニュー『秋の彩り11種セット』『秋の豪華贅沢行楽セット』を、かっぱ寿司全店で販売する。

秋の行楽シーズンや家族・友人との集まりに向けた期間限定のお持ち帰りメニュー『秋の彩り11種セット』は、「中とろ」「大切りまぐろ」「大切りサーモン」「醤油漬け焼き風サーモン」「活〆真鯛」「なす揚げびたし」「赤えび」「えんがわ」「煮穴子」に加え、「贅沢いくら」「特盛ねぎとろ」を盛り込んだお持ち帰りメニュー。

1人前～5人前まで用意されており、1人前が11貫入りで1,600円～、5人前は55貫入りで8,000円～。販売期間は9月3日～12月上旬の予定となっている。

『秋の豪華贅沢行楽セット』は、「大とろ」「中とろ」「大切りまぐろ」「大切りはまち」「大切りサーモン」「ほたて」「赤えび」「贅沢うに」「贅沢いくら」「上煮穴子ハーフ」など、人気の贅沢ネタ10種を詰め合わせた豪華お持ち帰りメニュー。

1人前～3人前まで用意されており、1人前が10貫入りで2,250円～、2人前が20貫入りで4,500円～、3人前は30貫入りで6,750円～。販売期間は9月19日～10月14日の予定となっている。

また、家族や友人が集まる食卓をぐっと華やかに演出する、満足感たっぷりの『秋のごちそうオードブル(2～3人前)』(2,800円～)も登場。大玉揚げたこ焼きや、食べ応えあるハンバーグ、特盛のフライドポテトなど、人気メニューがぎゅっと詰め込まれている。

このほか、『お持ち帰り用 とろ～り大玉揚げたこ焼き(3個)』(270円～)、『お持ち帰り用 二段仕込みの醤油とり唐揚げ(3個)』(390円～)、『お持ち帰り用 プレミアムプリン』(430円)などの人気サイドメニューもラインアップ。店頭、公式アプリ、WEBで予約を受け付けている。

※一部店舗では価格が異なる。

※掲載写真はイメージ。