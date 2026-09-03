回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は、毎月16日の「トロの日」に合わせて、一日限定の特別企画を開催。「大とろ」を一貫190円で販売するほか、「ほおばる贅沢!大とろ尽くし包み いくらのせ」など、大とろの濃厚な旨みを存分に楽しめる限定メニューを全店で販売する。

本企画は、トロの日である「16日」に、大とろの魅力を気軽に味わうことのできる一日限定企画。注目商品は、大とろの旨みを海苔で閉じ込め、いくらを贅沢にのせた「ほおばる贅沢!大とろ尽くし包み いくらのせ」(390円～)。口の中でとろける大とろの濃厚な旨みと、いくらのプチプチとした食感、香り豊かな海苔が織りなす一体感のある味わいを楽しむことができる。

また、店内で丁寧に切り付けることで、素材本来のおいしさを引き出した「大とろ」を、一貫190円～という「トロの日」限定価格で提供。さらに、大とろを香ばしく炙り上げ、爽やかな柚子を添えた「大とろ塩炙り 柚子のせ」も、一貫190円～で味わうことができる。

また、大とろをさまざまな味わいで堪能できる贅沢な小丼ぶり「贅沢 大とろ小丼～生・焦がし醤油炙り・とろぶつ～」もラインアップ。とろける食感の「大とろ」、香ばしい「焦がし醤油炙り」、食べ応えのある「とろぶつ」の3種を盛り込んだ、「トロの日」ならではの特別な商品となっている。価格は990円。

※一部店舗では価格が異なる。

※無くなり次第終了となる。

※掲載写真はイメージ。