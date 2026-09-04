回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は9月3日より、お寿司もスイーツも楽しめる「かっぱのお月見祭り」を、かっぱ寿司全店にて開催している。

「かっぱのお月見祭り」は、家族や友人と食事を楽しむ機会が増えるこの時期に、満月を思わせる卵黄ソースを使用した商品や、秋に食べたくなる和の味わいを楽しめる商品など、お月見をイメージしたお寿司や和スイーツが並ぶ季節限定フェア。9月3日～30日の期間限定で開催予定。

まずは、9月3日初登場の「月見牛肉いなり」(190円～)。ふっくらとした揚げの甘みと牛肉の旨みが調和し、仕上げの卵黄ソースがまろやかなコクをプラス。お月見をイメージした見た目とともに、秋にぴったりの味わいを楽しむことができる。

定番シリーズの中からも、お月見にぴったりな商品をピックアップ。とろろのやさしい味わいに、濃厚でコクのある卵黄ソースを合わせた「卵黄とろろ軍艦」(150円～)や、納豆の豊かな旨みと粘りに、卵黄ソースを合わせた「卵黄納豆軍艦 」(150円～)がおすすめ。

また、お月見といえば“お団子”ということで、スイーツから「ふわもちみたらし団子 」(190円～)やピックアップ。もちもちとした食感の団子に、甘じょっぱいみたらしだれが合わさった和スイーツとなっている。そのほか、シャリドーナツ2種も販売される。

※一部店舗では価格が異なる。

※掲載写真はイメージ。