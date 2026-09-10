バンダイは9月15日、「ちいかわ わっふれ～む3」(250円)を全国のファミリーマート約1万6,500店舗(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーで発売する。

「ちいかわ わっふれ～む3」は、凹凸をフレームに見立てたもちもち生地の表面に、ちいかわたちの日常のワンシーンを高精細にプリントした、カスタード味のクリーム入りワッフル。さらに、約50mm×約50mmの正方形シール1枚付きで、シールは全8種類のオリジナルデザインとなっている。

商品イメージ

シール全8種類

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