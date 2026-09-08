ファミリーマートは9月8日、2026年夏のお中元ギフトとして販売された商品の余剰在庫を特別価格で販売する「お中元訳ありセール」をファミマオンラインで開始した。

お中元訳ありセール

同社では、これまでもギフトの訳ありセールを定期開催している。過去7回の開催を通じて、累計で約7.7トンの食品ロス削減に貢献してきた。

今回は、お中元シーズンの終了により、品質に問題がないにもかかわらず、ギフトセットとして行き場を失った上質な商品を、ファミマオンラインを通じて販売する。長引く物価高に伴う節約志向に応えるため、最大割引率を58%OFFという特別価格に設定。その他、50%OFFの商品6品、45～40%OFFの商品8品を取り揃える。

申込対象期間は2026年9月8日～10月5日午後11時。全商品数量限定のため、なくなり次第終了となる。

「洗剤セット」が本セール最大の58%OFF

日用品の値上げが続く中、家庭で重宝する洗濯用洗剤・食器用洗剤の詰め合わせ「クリーンバラエティギフトLRK」を、58%OFFの2,310円で販売する。トップクリアリキッド抗菌(本体900g×1個・詰替500g×5個)、除菌ジョイコンパクト170ml×5本が入ったおトクなセット。

残暑の疲れを癒やす薬用入浴剤の詰め合わせ「夢湯紀行 薬用入浴剤ギフトセット」は40%OFFの1,980円で販売する。登別(25g×2包)×2個、草津・箱根(各25g×各3包)×各2個、有馬・道後・下呂(各25g×各3包)×各1個をセットにした。

高級カニ缶・手延べそうめんが半額

お中元の定番である紅ずわいがにの缶詰セットや、島原手延べそうめんも最大50%OFFとなる。

「紅ずわいがに&海苔&そぼろ和えバラエティ」(5,400円)は、キョクヨー紅ずわいがにほぐしみ90g×5缶、ニッスイ焼鮭ほぐし50g×2個、牛肉と椎茸のそぼろ和え55g×1個、柳川海苔本舗有明産焼海苔(2切8枚×2袋)のセット。

「キョクヨー&ウミオスかにバラエティギフト」(3,240円)は、キョクヨー紅ずわいがにほぐしみ90g×2缶、ウミオスまるずわいがにほぐしみ90g×2缶、鮭の中骨味付170g×2缶が入ったセット。

「島原手延べそうめんギフト」(3,240円)は、コシのある手延べそうめん2,000gをセットにした商品。

「素麺バラエティギフト」(2,700円)は、カルピス470ml×1本、ネスカフェアイスブレンド900ml(無糖・甘さひかえめ各1本)、島原手延素麺250g、麺つゆ(12ml×5個)、夏みかんゼリー135g×1個、白桃ゼリー135g×2個、ほうじ茶じゅれ72g×2個が入ったファミリーセット。

食用油や調味料のセットは最大45%OFF

毎日の料理に欠かせない食用油や調味料のセットは最大45%OFFで販売する。

「日清オイル&和調味料ギフト」(2,970円)は、日清(ヘルシーベジオイル350g×2本・ヘルシーオフ350g×1本)、マルキン(白だし360ml×2本・旨味つゆ360ml×1本)、伊賀越日本のお醤油200ml×2本、マルホン胡麻香油150g×2本が入った調味料ギフト。

※価格は全て送料込み