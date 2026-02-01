全国各地でインフルエンザが流行するなど、マスクが手放せない季節ですが、お子さんと一緒にお出かけするときに、「しまった! 大人用のマスクしかない!」と困った経験はありませんか?

今回は、そんな時に役立つライフハックを紹介します!

子供のマスクがない😨

そんな時は大人のマスクに一手間加えて子供サイズに👧🏼🧒🏾

災害時に避難所などでは子供用のマスクを手に入れることは難しいかもしれないから覚えておいてね😷

(@tokyo_pcoより引用)

教えてくれるのは、自衛隊東京地方協力本部公式。大人用のマスクが、きれいな子供用サイズになっていますね。すごい!

災害時の避難所でもそうなのですが、病院や公共施設等で常備されているマスクって、たいがい大人用だけだったりするんですよね。子どもにはめると顔からはみ出しちゃって意味ないし、すぐに外れてしまう……。でも、このライフハックを覚えておけば安心です。

作り方はこちら。

両側とも、“2回折って縛る”だけ。とっても簡単なので、誰にでもできそうです。災害時はスマホが使えなくなってしまうこともあるので、いざという時のために、定期的に作って練習しておくといいかもしれませんね。