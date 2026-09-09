西武鉄道とビクセンは、深夜帯に運行する「ラビュー」に乗車し、秩父で星空と雲海を観賞するツアー「『夜行ラビューで行く! 秩父の絶景』～星空観賞と雲海観賞の旅～」を11月6～7日に開催すると発表した。

「ラビュー」は11月6日深夜(0時0分)に池袋駅を発車し、池袋駅の他に所沢駅、入間市駅、飯能駅からも乗車可能。西武秩父駅へ深夜1時27分頃に到着した後、貸切バスで秩父ミューズパークへ移動し、2時頃から4時頃まで星空観賞会を行う。ビクセンの「星空ガイド」による解説を聞きながら、高性能望遠鏡や双眼鏡を使って星空を観賞する。秋の星座が西の空へ沈み、「おうし座」「オリオン座」など冬の星座が天頂を彩る時期で、当日は新月期のため、月明かりのない星空を楽しめるという。観賞会にて軽食も提供する。

その後、「PICA 秩父コテージホール」で休憩・仮眠を取り、貸切バスで秩父ミューズパーク展望台へ移動。6時頃から6時30分頃まで、ネイチャーガイドの解説付きで雲海と日の出を観賞する。なお、星空や雲海、日の出は気象条件などにより観賞できない場合がある。

星空観賞イメージ

秩父ミューズパークでの雲海観賞イメージ

観賞後は貸切バスで西武秩父駅へ戻り、7時頃に「西武秩父駅前温泉 祭の湯」で解散となる。旅行代金は1人1万9,800円(所沢駅、入間市駅、飯能駅から乗車する場合も同額)。未成年者のみでは参加できない。西武トラベルのウェブサイトで受付開始(先着順)しており、現在は「好評につき、キャンセル待ちにて申込受付中」とのこと。