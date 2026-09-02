西武鉄道と日立製作所は2日、西武鉄道の20000系全車両(計144両)を対象に、さらなる安全性の向上と乗り心地・利便性の改善を実現するためのリニューアルを実施し、2028年から順次、運行を開始すると発表した。

今回のリニューアルは、西武鉄道が長年にわたり運用してきた20000系に、日立が有する設計・製造の知見を活用することで、その価値をさらに高め、安全性と快適性の向上を目的としている。一般の乗客が利用する座席や床材など更新しつつ、現在も利用できる荷棚等は残し、製造時のデザインコンセプトである「シンプル＆クリーン」にもとづき、当時のデザインを継承した新デザインへ進化させるという。製造元である日立製作所笠戸事業所で施工を行うことにより、工期短縮とさらなる品質の向上も図るとしている。

具体的には、SIV装置・空調装置・モニター装置等の主要機器、放送装置・非常通報装置等の補助機器を更新。インテリアは木目調の床面と濃いブルーの座席モケットを取り入れ、西武鉄道らしい「やさしい」空間をめざす。袖仕切りの大型化、全車両を対象としたフリースペースの設置で多様なニーズに応えるとともに、「つながりが伝わるデザイン」を追求。エクステリアは車両正面波板部をシルバーに変更し、車両側面はストライプと西武鉄道のコーポレートカラーをもとにデザインしている。

車内の寸法イメージ

座席レイアウトのイメージ

全車両に設置するフリースペースと優先席のイメージ

現在の西武鉄道20000系

西武鉄道の20000系は、「環境と人にやさしい」をテーマに開発された車両として、2000年2月にデビュー。車体にアルミニウム合金を使用して大幅な軽量化を実現し、走行音を低減させるとともに、電力回生ブレーキの採用と相まって省エネルギーにも貢献。車体や座席のクッションなどでリサイクルにも配慮し、車内には車いすスペースやゆったりとした幅広のバケット形座席などを配置した。西武鉄道の通勤車両としては初めて、ワンハンドル・マスコンとLEDによる車外の種別・行先表示器を採用したとのこと。