西武鉄道と秩父鉄道は9日、「西武 旅するレストラン 52席の至福」が秩父鉄道に乗り入れ、池袋～長瀞間で直通運転を行う企画「『52席の至福』長瀞紅葉トレイン」を11月21日限定で実施すると発表した。

「西武 旅するレストラン 52席の至福」が1日限定で秩父鉄道へ

「西武 旅するレストラン 52席の至福」は本格的なコース料理を楽しめる観光列車。長瀞エリアが紅葉の最盛期となることを受けて今回の企画を実施し、1日1往復2便を設定した。第1便は池袋駅10時26分頃発・長瀞駅13時24分頃着、第2便は長瀞駅15時30分頃発・池袋駅18時22分頃着で運転を予定している。

運行開始10周年を記念し、2026年10～12月期のメニューとして提供している歴代の著名シェフによる人気料理を集めた「リバイバルメニュー」を用意。今回の企画限定で特別デザートプレートも提供する。ソフトドリンクなどはフリードリンクとし、アルコール・ノンアルコール飲料類は有料で販売する。

長瀞ラインくだり

各便とも同じサービス内容となっており、旅行代金は1人2万7,000円。2～4人で申し込む必要があり、旅行代金に西武線1日フリーきっぷ、秩父鉄道の「52席の至福」乗車区間の運賃、コース料理、特別デザートプレート、オリジナルグッズ(日傘兼用折りたたみ傘)、お土産(西武線沿線のお菓子の予定)、各種観光案内、「長瀞ラインくだり」などで使える割引券などが含まれる。9月9日14時から「52席の至福」専用ウェブサイトで申込みを受け付ける。原則として運行日の11日前まで申込み可能とのこと。