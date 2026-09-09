映画『超かぐや姫!』のBlu-rayリリースとアニメ映像カラオケ配信を記念した「超かぐや姫!×JOYSOUNDコラボキャンペーン」が、9日からスタートした。

『超かぐや姫!』は、日本最古の物語『竹取物語(かぐや姫)』をモチーフにした、2026年公開のオリジナル長編アニメーション映画。Netflixでの世界独占配信を経て劇場公開され、ネットカルチャーと融合した映像表現や音楽で話題を集めた。

JOYSOUNDでは今回、作品のアニメ映像を背景に歌えるカラオケとして全20曲を配信。作品の世界観を楽しみながら楽曲を歌うことができる。

コラボキャンペーンでは、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」を導入する店舗で、アプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使用。「ray 超かぐや姫! Version(本編ライブ映像Ver.)」をはじめとする『超かぐや姫！』関連の課題曲を予約すると、参加者全員に「超かぐや姫！×JOYSOUND オリジナル待ち受け画像」がプレゼントされる。

待ち受け画像は全3種で、ランダムで配布。キャンペーン期間中は1曲につき1日1回取得できる。

さらにWチャンスとして、「どアニメ宣言！JOYSOUNDオリジナルQUOカード」(1,000円分)を抽選で10人にプレゼント。Wチャンスへの応募は1人1回のみとなる。

キャンペーン期間は10月31日23時59分まで。