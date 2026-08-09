シンガーのまるぱもが、26日に初のメジャーオリジナル曲「HALLUCINATION？」をImgramox Musicから配信リリースする。

まるぱもは、エクシングが展開するライバー事務所「JOYSOUND LIVER PROMOTION」に所属し、歌に特化したライブ配信アプリ「ColorSing」を中心に活動するシンガー。Luckyfesには2年連続で出演するなど、リアルな場でも活動してきた。

Imgramox Musicからは、kemuの人気曲「カミサマネジマキ」をカバー。力強さとかっこよさを前面に出した歌唱を披露している。

まるぱも

SNSやAI時代の葛藤を描く「HALLUCINATION？」

新曲「HALLUCINATION？」の作詞・作曲・編曲を手掛けたのは、Electro Swing DJ／Composerのzensen。AIと現実の世界との間で生まれる心の葛藤をテーマに、スピード感のあるロックにDubstepとラップを取り入れた楽曲となっている。

タイトルの「HALLUCINATION」は「幻覚」を意味する。

まるぱもは「SNSやAIが台頭する現代社会、私自身も虚構のデータや数字に踊らされているなと感じることが多々あります」と楽曲に込めた思いを説明。「自由だからこその葛藤を、本質を見極めて現実を生きていきたいという心の叫びを、ハードロックな曲調に合わせて、まるぱもらしくパワフルかつダイナミックに歌い上げました!」と語った。

さらに、「中毒性抜群のラップパートや楽曲の展開に合わせて表情を変える歌声、そして『かっこいい×かわいい』MVにも着目してお聴きください!」と呼びかけている。

zensen「普段とまったく異なる挑戦」

zensenは「本作HALLUCINATION？は普段とまったく異なる挑戦をした楽曲です」とコメント。「ぜひ大音量で頭を振ってお聞きいただけると嬉しいです」と楽曲の楽しみ方を伝えた。

また、まるぱもの歌唱についても「歌声が素敵で迫力があり歌が上手すぎる！」と絶賛し、「迫力のある一曲になっております。ぜひお楽しみください」と語っている。

MV公開、JOYSOUNDで本人映像カラオケも

「HALLUCINATION？」の配信リリースと同日の26日には、Imgramox Musicの公式YouTubeチャンネルで、サイバーな世界観を描いたオリジナルミュージックビデオも公開される。

さらに同曲は、ミュージックビデオを背景に歌える「本人映像カラオケ」として、全国のJOYSOUNDでもカラオケ配信される予定だ。

まるぱもは初のメジャーオリジナル曲について「応援してくださるファンの方々と、夢の道を一歩ずつ歩み進めていけることがとてもうれしいです!」と喜びを語っている。