須田景凪のニューアルバム『LOVE HATE』のリリースを記念した「須田景凪×JOYSOUNDコラボキャンペーン」が、9日からスタートした。須田の直筆サイン入りオリジナルアクリルボードなどが抽選でプレゼントされる。

キャンペーンでは、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」の対象機種を導入するカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインし、『LOVE HATE』収録楽曲を1曲以上歌唱。その後、特設ページの応募フォームから必要事項を入力することでエントリーできる。

応募者の中から抽選で、A賞として「須田景凪×JOYSOUND 直筆サイン入りオリジナルアクリルボード」を5人、B賞として「須田景凪×JOYSOUND オリジナルアクリルボード」を20人にプレゼントする。キャンペーン期間は10月31日23時59分まで。

須田は2013年から「バルーン」名義でボカロPとして活動を開始。代表曲「シャルル」はカラオケランキングでも長期間にわたり首位を獲得するヒットとなった。2017年からは「須田景凪」名義でシンガーソングライターとしての活動を本格化している。