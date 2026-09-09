ダンディな言い方の“ある回答”に松岡茉優らが爆笑　美容整形業界で絶大な力を持つ会長役の渡部篤郎、演じる上で意識したことを聞かれ…Netflixシリーズ『ダウンタイム』プレミア試写会イベント

Netflixシリーズ『ダウンタイム』(9月17日より世界独占配信)のプレミア試写会イベントが8日、都内で行われ、松岡茉優、仲里依紗、間宮祥太朗、田中みな実、永作博美、渡部篤郎、Yuki Saito監督が登壇した。

渡部篤郎

美容整形業界で絶大な力を持つ会長役 渡部篤郎が役作りを語る

美容整形業界で絶大な力を持つ遠山クリニックの前院長で現会長・遠山新を演じた渡部。この人物を演じる上で意識したことについて尋ねられた渡部が、「院長っぽく見せることだね、やっぱり」とダンディに答えると、松岡らは思わず爆笑する。

この回答を受け、進行を務めた奥浜レイラが「それはどんなことを心がけると?」と深掘りすると、渡部は「(深掘りするのは)そりゃそうだな(笑)」と申し訳なさそうに笑いつつ、「答えはね、台本に書かれてるわけですよ」と切り出す。

続けて、「それを深く読み取って、真剣に演じるということの繰り返しですね」と自身の役との向き合い方を説明。「本当の答えは監督が知ってて、そこで間違ってたら、お話をして。もうそれの繰り返しで。意識というよりか、いつも手探りですよ。手探りでやってます」と語った。

また、完成した本編について感想を求められると、渡部は作品の良し悪しについては「お客様に決めていただければいいなと思って」とした上で、「でも僕が言えるのは、ここにいる5人、本当に素晴らしいです。感動しました。本当に」と共演者を称賛。

さらに、「他のキャストも素晴らしいです。本当に。そこが一番今回感動したところかな」と、完成した作品を観て感じたことを明かしていた。

Netflixシリーズ『ダウンタイム』で描かれるのは美容整形業界

『全裸監督』ではアダルトビデオ業界、『地面師たち』では地面師詐欺と不動産業界と、知られざる世界の裏側にスポットライトを当ててきたNetflixが新たなテーマに選んだのは、美容整形業界。近年の日本においては「美の多様性」が善、「ルッキズム(外見至上主義)」は悪という価値観が広く語られるようになった。

だがその一方で、「美しくなりたい」「自分を変えたい」と、顔や体にメスを入れる美容整形ブームは加速している。『ダウンタイム』は、そんな美容整形業界に焦点を当て、“美”を追い求める人々の希望や葛藤、そしてその裏側に潜む光と闇をリアルに描き出すオリジナルドラマだ。

主人公は天才的なオペ技術を持つ、形成外科医・沼田文(松岡茉優)。「医療で命を救う」という信条に従い行った緊急オペが原因で、勤務していた大学病院を去ることになる。そんな彼女をスカウトしたのは、「美で人を救う」ことが信条のカリスマ美容外科医・遠山凜(仲里依紗)。文は美容外科を否定してきたが、業界の闇を探るために、凜のクリニックで働き始める。「美」と「医療」に対する価値観が違う2人はそれぞれの信念をぶつけ合い、激しく対立するがーーー。