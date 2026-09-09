「ちょっとやりすぎなんじゃないかな」メッシュ、カラコン、メイクのこれまでとは一味違うビジュアルに間宮祥太朗が抱いた率直な感想　するとメイクチームから言われたこととは…Netflixシリーズ『ダウンタイム』プレミア試写会イベント

Netflixシリーズ『ダウンタイム』(9月17日より世界独占配信)のプレミア試写会イベントが8日、都内で行われ、松岡茉優、仲里依紗、間宮祥太朗、田中みな実、永作博美、渡部篤郎、Yuki Saito監督が登壇した。

間宮祥太朗

間宮祥太朗が小宮ルイのビジュアルに抱いた印象は?

遠山クリニックの麗しの副院長・小宮ルイ役を演じた間宮。これまでの間宮とは一味違うビジュアルの役を演じてみて感じたことを尋ねられ、「ビジュアルに関しては、いろんなトッピングが全部のせみたいな感じで。メッシュ、カラコン、メイクとかも入ってるんで」「されるがまま作っていただいて」と説明しつつ、自身の感覚では、「自分の平凡な感覚でいうと、ちょっとやりすぎなんじゃないかな」と思っていたという。

小宮ルイ

しかし、メイクチームからは「いや、ルイ様はこれぐらいやらないと!」と言われたそうで、間宮は「そのビジュアルに乗っかるという形で演じさせていただいた」と振り返る。

また、Yuki Saito監督とも話した上で、「なんかいるな、こういう人いるなっていうふうに思っていただけたらいいのかなと思いながら演じました」と、役を演じる上で考えていたことを明かした。

これを受け、Yuki Saito監督は、これまで美容整形業界について取材してきた中で出会った人たちの「いろんなところをミックス」して、小宮ルイというキャラクターを作り、間宮に演じてもらったと説明していた。

Netflixシリーズ『ダウンタイム』で描かれるのは美容整形業界

『全裸監督』ではアダルトビデオ業界、『地面師たち』では地面師詐欺と不動産業界と、知られざる世界の裏側にスポットライトを当ててきたNetflixが新たなテーマに選んだのは、美容整形業界。近年の日本においては「美の多様性」が善、「ルッキズム(外見至上主義)」は悪という価値観が広く語られるようになった。

だがその一方で、「美しくなりたい」「自分を変えたい」と、顔や体にメスを入れる美容整形ブームは加速している。『ダウンタイム』は、そんな美容整形業界に焦点を当て、“美”を追い求める人々の希望や葛藤、そしてその裏側に潜む光と闇をリアルに描き出すオリジナルドラマだ。

主人公は天才的なオペ技術を持つ、形成外科医・沼田文(松岡茉優)。「医療で命を救う」という信条に従い行った緊急オペが原因で、勤務していた大学病院を去ることになる。そんな彼女をスカウトしたのは、「美で人を救う」ことが信条のカリスマ美容外科医・遠山凜(仲里依紗)。文は美容外科を否定してきたが、業界の闇を探るために、凜のクリニックで働き始める。「美」と「医療」に対する価値観が違う2人はそれぞれの信念をぶつけ合い、激しく対立するがーーー。