楽天グループが運営する「楽天トラベル」は9月9日、2026年シルバーウィークの人気上昇都道府県ランキングを発表した。調査は2026年8月20日、国内宿泊予約(インバウンド、ダイナミックパッケージ、デイユースを含む)を対象に、2026年9月19～27日における予約泊数を都道府県別に集計し、前年同期と比較した。

2026年シルバーウィークの人気上昇都道府県ランキング

1位は宮崎県、旅行クーポンの利用が好調

今年のシルバーウィークは、5連休後に2日間の休暇を取ることで2026年9月19日～9月27日までの最大9連休となる。

1位の宮崎県では、9月末まで利用可能な自治体発行の旅行クーポンの利用が好調。観光の拠点としても人気が高い宮崎市周辺エリアを中心に、すべてのエリアで予約が伸長している。中でも「都城・えびの・日南・綾」エリアは、霧島連山や関之尾滝といった自然に加え、本年1月には有名酒造と人気カフェのコラボレーションによる複合施設がオープンし、注目を集めている。宿泊構成別では、男女2名利用と子ども連れの利用が大きく伸びている。また、宮崎市内にある人気宿泊施設の1つ「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」では、子どもと楽しめるアクテビティスペースやプールエリア、温浴施設のリニューアルが話題を集め、予約が好調だ。

2位は富山県、立山や雨晴海岸などに注目

2位の富山県は、2026年のゴールデンウィーク期間における人気上昇都道府県ランキングでも3位にランクインし、継続的に人気が上昇中。昨年は海外のメディアから行くべき旅行先の1つに選ばれ、今年10月には新たな山岳観光ルート「黒部宇奈月キャニオンルート」が一般開放予定など、話題を集め続けている。

エリア別では、「富山・八尾・立山」エリアが特に好調だ。世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」では、2026年に全線開通55周年を迎えたことから、ケーブルカーやトンネル電気バスなどのユニークな乗り物をテーマにしたスタンプラリーイベントを9月20日まで実施している。立山周辺に次いで人気を集める「高岡・氷見・砺波」エリアでは、国内外から人気が高まる雨晴海岸や、例年話題を集め、2026年は9月19日～23日に実施予定の国宝高岡山瑞龍寺のライトアップが注目を集めている。また富山県氷見市では、物価高騰などの影響を受けている宿泊事業者の支援などを目的に市が宿泊施設の予約に利用できるクーポンを発行しており、シルバーウィーク期間も利用を受け付けている。

3位は岡山県、コンサートや期間限定イベントが後押し

3位の岡山県では、岡山県出身の人気アーティストによる凱旋コンサートなどが話題を呼び、岡山市内を含め予約が集まっている。コンサート期間に合わせたグルメイベントや工芸品などの物販も予定しており、盛り上がりが期待される。また、岡山県と香川県が連携した食の博覧会や、吉備津神社のライトアップといった日数限定のイベントも控えている。さらに、今年の大河ドラマゆかりの地として、岡山県立博物館では関連する特別展も開催される予定だ。歴史に触れられる豊富な観光資源も、人気上昇の一因になっているとみられる。