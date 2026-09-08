ブルースモービルは9月11日～10月7日、「東京カレー万博2026」を、新宿区立大久保公園で開催する(9月24日は休業)。時間は11:00～21:00。

期間中はカレーやアジア・エスニックの百名店、有名ラーメン店、注目新店など全48店舗が入れ替わりで出店し、自慢のメニューを提供する。

9月19日～23日のシルバーウィークには、食べログ百名店選出歴を持つ6店舗を含む全9店舗が集結する。

見どころのひとつは、一鍋で香りと旨みを育てる本格ビリヤニ。出店するのは、系列3店舗が2026年の百名店に選ばれた「ジョニーのビリヤニ」や、京都発の「INDIA GATE」「敗北を知りたいビリヤニ」「南インド料理タットゥカダ」「SONA HALAL HOME MADE FOOD」など。米やスパイス、肉、炊き方それぞれの個性を楽しめる。

ジャンルを超えた名店や注目の新店も登場。アジア・エスニック TOKYO 百名店2026に選ばれた「大岩食堂」「西インドスパイス ガヤバジ」「スリマンガラム」のほか、伝説的カレー店の系譜を継ぐ「BLAKES for JOURNEY」、イタリアン百名店の選出歴を持つ「ダルマット西麻布」などが出店する。

ラーメン界からは、百名店選出歴のある「達磨食堂」や「弐番亭＆八咫烏」、スープの技術を生かす「麺屋 宗」「ラーメン鷹の目」が登場する。さらに「サケトメシ」や席数の限られる「MAGALIE」、仙台の新店「SLURPERZ」、YouTubeで話題の「今日ヤバイ奴に会った」、創作スリランカカレーの「NAWOD CURRY」、出汁カレー専門店「カレーだしっ！池上本店」など多種多様な味がそろう。

米と豆を発酵させた生地を薄く香ばしく焼き上げるドーサも味わえる。店名にドーサを掲げる「Dosa?」に加え、百名店2026選出の「スリマンガラム」が出店。会場では、インドを代表するビールの一つ「キングフィッシャー」も販売する。

カレー研究家や料理人ら9人の"カレーのプロ"が公式アンバサダーを務め、イベントを盛り上げる。