三井不動産商業マネジメントが運営する三井アウトレットパーク全国14施設(※)では9月18日～9月27日、「シルバーウィークSALE」を開催する。

シルバーウィークSALE

期間中は、ファッションや生活雑貨などが最大80%OFFとなるほか、サンプル品&B品フェア、対象のクレジット決済等の利用でポイントが付与されるポイントアップデーも同時開催する。

「T-fal OUTLET STORE」では、直営店限定モデルを1万9,800円で販売。「Calvin Klein」では、アンダーウェアやルームウェアの対象商品を30～50%OFFで、「Francfranc BAZAR」では、ひざかけを3,850円で販売する。

「T-fal OUTLET STORE」シルバーウィークスペシャルセット

「Francfranc BAZAR」モヘア風 チェック スロー 25AW

9月23日まで、希少なサンプル品やB品を集めたフェアも実施する。9月27日まで、公式Xのフォローとリポストで長野県佐久産コシヒカリ30kgと塩引き鮭のセットが抽選で5名に当たるキャンペーンを行う。

各施設ではグルメやスポーツのイベントも展開する。木更津では「チバビアフェスト」(9月20日～22日)、幕張では「パン×ドーナツ」(9月19日～23日)、多摩南大沢での「餃子&唐揚げフェス」(9月20日～22日)を開催。

三井アウトレットパーク 木更津

入間では西武グループと連携した青がテーマのイベント「BLUE WEEK」、横浜ベイサイドでは、スポーツの魅力や人とのつながりをテーマにした「SPORTS&WELLNESS WEEK」を開催する。

三井アウトレットパーク 入間

※札幌北広島・仙台港・木更津・入間・幕張・多摩南大沢・横浜ベイサイド・北陸小矢部・岡崎・ジャズドリーム長島・滋賀竜王・大阪門真・マリンピア神戸・倉敷