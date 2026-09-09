秋といえば、寿司。……という常識や風潮などは存在しない。が、暑さが一段落し、家族や友人と集まる機会が増えてくると、「今日はちょっといいものを食べようか」という気分になる。となると、やっぱり寿司の出番でしょう?

そんなタイミングでかっぱ寿司から登場するのが、秋限定のお持ち帰りメニュー「秋の豪華贅沢行楽セット」だ。9月19日から10月14日までの期間限定で販売される。今回は発売に先駆けて特別に用意してもらい、9月3日から販売中の「秋の彩り11種セット」をはじめ、かっぱ寿司で注目したいパーティー向けのお持ち帰りメニューとともに実食してみたっ!

かっぱ寿司「秋の豪華贅沢行楽セット」を実食

はい、まずはこちら! 今回の主役「秋の豪華贅沢行楽セット」。さっそくフタを開けてみると……

おっほほ～い! パッと見ただけでわかる! これはマジで豪華! テンション上がる～!

ラインナップは「大とろ」「中とろ」「大切りまぐろ」「大切りはまち」「大切りサーモン」「ほたて」「赤えび」「贅沢うに」「贅沢いくら」「上煮穴子ハーフ」の10種。まさにオールスターである。

あまりに盤石の布陣すぎてどれから食べようか迷うところだが、やっぱりまずは……

「大とろ」でしょう! それではさっそく、いただきます! パクッ……

うおぉぉ……ヤバい……。めっっっちゃウマい!!!! まぐろのしっかりした旨みがありつつ、脂がじゅわ～っと広がっていく。舌の上でとろけるんですけど……! とろける、といっても「口に入れた瞬間、すべて消滅しました」みたいなタイプではない。まぐろの味をちゃんと楽しませてから、脂のコクがグググッと追い抜いていく。やっぱりずば抜けてウマい。大トロこそ、寿司界の横綱でしょ!

続いて、「中とろ」もパクッ……。

くぅ～っ! 案の定! こっちもめちゃくちゃウマいっ! 大とろのあとに食べると、脂の質感の違いもよくわかるわ!

中とろは脂のコクを楽しみながらも、赤身のまぐろらしい旨みがしっかり残っている。この絶妙なバランスとグラデーション、最高。派手さでは大とろに譲るものの、食べ続けるなら中とろのほうが好みという人も多いだろう。マジでこのバランス、完璧!

さて、それではそろそろいっちゃいますか。美しすぎる「贅沢うに」、いただきます!

……めっっっちゃウマい! うわ、やっば～～～! うに特有の濃厚なコクと甘みが口の中いっぱいに広がる! まろやかな舌触りと濃厚な旨みがシャリと合わさった瞬間、口の中いっぱいに幸せが広がっていく。うにの旨みや風味は唯一無二。他の何物にも代えがたい特有の贅沢感がある。参りました!

さらに「贅沢いくら」。やっぱり「秋の豪華贅沢行楽セット」を名乗るなら、いくらの存在も欠かせないでしょ。このビジュアルが加わるだけで、一気にごちそう感を引き上げてくれるからね～。実際に食べてみると……

このプチッと弾ける食感に、ほどよい塩気と魚卵の旨み……うっめぇ～!! これをおかずにご飯が食べられるんじゃないかっていうくらい濃厚な味わいだ。たっ、たまんねぇ……。

「大切りサーモン」はその名のとおり大ぶりで食べ応え抜群! サーモンらしい脂の甘みがしっかり感じられる。しっとりとした身の食感もあり、まぐろとはまた違った濃厚さだ。やっぱりネタがこれくらいデカいと、満足感が全然違う!

そして「赤えび」。大とろ、うに、いくら、サーモンと濃厚ネタが続いたところで、えびをいただくと……ぷりっとした食感が心地よく、噛むほどにえびの甘みやコクが出てくる! 身も大ぶりでダイナミック。いや、マジでどのネタも間違いない!

ちなみに、9月3日から12月上旬まで販売予定の「秋の彩り11種セット」も、かなり魅力的なネタが揃っている。

こちらは「中とろ」「大切りまぐろ」「大切りサーモン」「醤油漬け焼き風サーモン」「活〆真鯛」「なす揚げびたし」「赤えび」「えんがわ」「煮穴子」「贅沢いくら」「特盛ねぎとろ」の11種を詰め合わせたセット。コスパも高く、より幅広いネタを楽しめるので、こちらも合わせてチェックしてみてほしい!

ボリューム満点「秋のごちそうオードブル」も!

寿司やお刺身を食べていると、なぜか揚げ物や焼き物も食べたくなってくる。この気持ち、おわかりいただけるだろうか。そこで推したいのが「秋のごちそうオードブル」である。

「とろ～り大玉揚げたこ焼き」「だし巻き玉子」「ごちそうハンバーグ」「特盛フライドポテト」「とり唐揚げ」「まいたけ天」という内容で、オフィシャルでは2～3人前という設定なのだが、実感としては4～5人くらいでつまめそうなボリューム感である。

「とろ～り大玉揚げたこ焼き」は外側が香ばしく、中はとろ～り食感。しっかり温め直してから食べてほしいが、もちろん中まで熱々になるので、勢いよく食べると口の中が大変なことになる。各自ご注意を! ソースはもちろん、マヨネーズをつけてジャンクに頬張ってもいいだろう。

「とり唐揚げ」は一つひとつがしっかり大きく、醤油の風味が効いたジューシーな味わい。「まいたけ天」はサクッとした衣にまいたけの香りが秋らしく、実に風流で寿司との相性も良し!

締めは「プレミアムスイーツBOX」で!

食後は「プレミアムスイーツBOX」でフィニッシュ!

「お持ち帰り用プレミアムプリン」3個と、「お持ち帰り用ふわもちみたらし団子ホイップ」3個がセットになったスペシャルパッケージだ。

まずはプレミアムプリン。店内で一つひとつ丁寧に蒸して作られており、茶碗蒸しにも使われる蒸しの技術を生かした、なめらかな食感が特徴とのこと。実際に食べてみると……

めっちゃなめらかで激ウマ! クオリティ高ぇぇぇぇえええ!!!! 口当たりはとろっと柔らかく、卵と牛乳のコクもしっかり感じる。そしてカラメルのほどよい苦みよ。甘さだけで押してこないので、お寿司や揚げ物をたっぷり食べた後でもペロリと食べてしまう。

もうひとつの「ふわもちみたらし団子ホイップ」は、みたらし団子にたっぷりのホイップクリームを合わせた和洋折衷スイーツ。これも食べてみると、めっ…………ちゃウマい!! みたらしの甘じょっぱさに、ホイップのまろやかな甘みが加わって、これまで味わったことのないマリアージュを感じる。これは癖になる。めちゃウマ……。

少人数での食事から、家族や友人との集まりまで、行楽シーズンにも頼れるかっぱ寿司のテイクアウトメニュー。むしろ、これだけ揃えてしまえば、わざわざ外に行かなくても家が行楽地になるに違いない(さすがに違う)。秋の週末、ぜひかっぱ寿司でコスパよく贅を尽くしてみて!