暑くて長い夏が続き、秋が短く感じられることも多かった近年。今年も厳しい暑さが続きましたが、少しずつ秋の気配を感じる時期に。いつもより早く、秋の味わいが恋しくなりそう!

かっぱ寿司では9月3日より、さんまや舞茸など旬の食材を使った秋メニューを発売。さらに、“食欲の秋”にうれしい増量メニューなども登場します。発売に先駆けて行われた試食会で出会った、特におすすめのメニューを紹介します。

かっぱ寿司で秋の味覚を堪能

秋の食欲を満たす『秋の彩りフェアプレート』

秋は旬の美味しいものをたらふく食べたい! そんな願いをかなえるなら『秋の彩りフェアプレート』がおすすめです。

『秋の彩りフェアプレート』は、「大ぶりとろサーモン」「醤油漬け焼き風サーモン」「北海道産さんま」「天然メアジ」「合鴨ロースのトリュフマヨのせ」が一皿に。秋の味覚を楽しみつつ、贅沢気分を堪能できます。

「大ぶりとろサーモン」は、その名の通り通常よりも大きくシャリが見えないほどのとろサーモンがのり、口いっぱいにサーモンの旨みと脂の甘みが広がります。

「醤油漬け焼き風サーモン」は、甘辛い醤油だれがサーモンの旨みと香ばしさを引き立て、ずっと口の中にいて欲しいほど味わい深い……。ギュッと濃縮された脂の旨みが噛んだ瞬間に溢れ出します。これはぜひ、醤油をかけずにそのまま食べていただきたい。

秋といえばやっぱりさんま!「北海道産さんま」は臭みがなく、濃厚なさんまの旨みと、添えられた生姜の相性が最高! さんまならではの香りを存分に味わえますよ。

「天然メアジ」は、さっぱりしつつも青魚本来の風味を楽しめるクセの少なさが魅力。身が引き締まっていて、プリッとした食感が心地よい!

「合鴨ロースのトリュフマヨのせ」はひと言で言うと酒泥棒(笑)。しっかりとした旨みを持つ合鴨ロースに合わせたのは、トリュフを配合したきのこペーストと白トリュフオイルを使った特製マヨソース。それぞれの味わいを生かした、バランスの良さも魅力です。口に入れた瞬間から漂うトリュフの香り、噛むたびに溢れ出すジューシーな合鴨ロースの旨みは病みつきになること間違いなし!

溢れるほどのコーンマヨが110円〜で食べられる『お値段そのまま50%増量感動コーン』

プリッとしたコーンの食感とマヨネーズのコクがクセになる人気の『感動コーン』。9月3日からはお値段そのままに、50%増量した『お値段そのまま50%増量感動コーン』が登場します。

2貫で110円〜なんて、かなりお得! お箸で取ると、たっぷりとのったコーンマヨが溢れるほど……。口の中では、シャキシャキとしたにぎやかな食感とともに、コーンの甘みとマヨネーズのコクを存分に楽しめます。1貫はそのままで、もう1貫は特選醤油をかけるとコクと香ばしさが加わり、絶妙な味変を楽しめますよ。

トリュフマヨの罪深い味を存分に味わえる『3種のトリュフマヨ寿司食べ比べ』

お酒と一緒にお寿司を楽しみたい人には、罪深い味のトリュフマヨに浸れる『3種のトリュフマヨ寿司食べ比べ』がおすすめ。トリュフマヨをのせたサーモン、えび、合鴨ロースの3貫を、一皿で食べ比べられます。

とろけるサーモンの脂の旨み、プリッとした食感とえび本来の甘み、肉の旨みをしっかり感じられる合鴨ロース。それぞれにトリュフマヨが合わさることで、ひと味違ったおいしさに。3種それぞれの相性を、ぜひ味わってみて!

香りが口の中で大渋滞!『まいたけとかつお出汁餡の茶碗蒸し』

きのこも秋を代表する食材のひとつ。かっぱ寿司では、国産まいたけを使った多彩なメニューが登場します。中でも注目したいのが『まいたけとかつお出汁餡の茶碗蒸し』。人気の茶碗蒸しに、素揚げしたまいたけとかつおの旨みを凝縮した出汁餡を合わせています。

口に含むたびにまいたけの豊かな香りがふわっと広がり、思わず幸せなため息がこぼれるおいしさ。なめらかな口当たりの茶碗蒸しの中には、えびや鶏肉も入り、具材の旨みが重なった奥深い味わいの出汁が体にじんわり染み渡ります。香り高いまいたけとやさしい茶碗蒸しの組み合わせは、まさに秋を感じさせてくれる一品です。

醤油×キャラメルのアイスの虜になる『秋色プレミアムプリンパフェ 醤油キャラメルアイス仕立て』

秋を堪能できるメニューはスイーツにも。『秋色プレミアムプリンパフェ 醤油キャラメルアイス仕立て』は、プレミアムプリンにホイップクリームと紅葉を連想させるいちごソース、そして、寿司屋ならではの発想から生まれた「醤油キャラメルアイス」をトッピングしたご褒美感あふれるスイーツです。

気になるのは、醤油とキャラメル、いちごの相性。「醤油キャラメルアイス」は、醤油の香ばしさとキャラメルの濃厚な甘みが調和して、コク深い大人の味わいに。甘さが控えめなので、甘酸っぱいいちごソースともマッチし、スプーンが止まらなくなります。

ザクザクとしたグラノーラや、もっちりとしたプレミアムプリンなど、食感も楽しく、最後のひと口まで飽きがこない贅沢なスイーツでした。

濃厚なダージリンの香りに包まれる『紅茶ゼリー～ホイップ添え～』

ダージリン茶葉を100%使用したオリジナルの紅茶ゼリーにデザートホイップを合わせた『紅茶ゼリー～ホイップ添え～』。シンプルなビジュアルながら、ひと口食べると鼻に抜ける濃厚なダージリンの香りが心地よく、リッチな味わいを楽しめます。

そのまま食べても十分おいしいですが、別添えのコーヒーフレッシュやガムシロップを加えれば、ミルクティー風の味わいに変化。よりまろやかな味わいになり、食後のひとときを、ちょっぴり華やかにしてくれます。

今回紹介したメニューは全て9月3日より発売開始。『秋の彩りフェアプレート』と『お値段そのまま50%増量感動コーン』は9月16日までの販売予定です。そのほかも期間限定商品のため、気になる人はお早めに。紹介しきれていない秋ならではのメニューも登場するので、ぜひこの機会にお近くの店舗でかっぱ寿司の秋を堪能してみてくださいね。