日本マクドナルドは8月28日、ハッピーセット「パペットスンスン」とハッピーセット「パンどろぼう」、ほんのハッピーセット絵本「アナクイ」とミニ図鑑「ポケモン生態図鑑 ミニ」を全国のマクドナルド(一部店舗を除く)で発売する。パペットスンスンとパンどろぼうのハッピーセットは、1セット購入につき、過去に登場したおもちゃ等の中から、おまけ1個もあわせて提供する。

ハッピーセットに「パペットスンスン」が初登場

パペットスンスンが、ハッピーセットに初登場する。スンスン、ノンノン、ゾンゾンの3人とマクドナルドのモチーフを掛け合わせたオリジナルデザインのシールセット。スンスンたちのオリジナルワードを組み合わせたシールや、マクドナルドのモチーフを組み合わせたシールのセット全4種類をラインアップした。シールの組み合わせや貼る位置を工夫しながら遊ぶことで、自由に表現して楽しめる。

パペットスンスン シールセット A

パペットスンスン シールセット B

パペットスンスン シールセット C

パペットスンスン シールセット D

さらに、Myマクドナルド リワードに期間限定でパペットスンスンのマクドナルドオリジナル壁紙が登場する。配付期間は8月28日10:00～9月10日23:59。詳細は公式アプリ内で確認できる。

Myマクドナルド リワードに、パペットスンスンのマクドナルドオリジナル壁紙が登場

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee

デザインのシールブック「パンどろぼう」

ハッピーセット「パンどろぼう」は、大人気絵本のキャラクター「パンどろぼう」の世界で遊べるシールブック全4種類をラインアップ。シールを貼りながら、自分だけの物語を想像して楽しめる。

あそべるシールブック まちがいさがし

あそべるシールブック シルエットクイズ

あそべるシールブック めいろ

あそべるシールブック てんつなぎ

(C)Keiko Shibata/KADOKAWA

ほんのハッピーセット第5弾は「アナクイ」

2026年「ほんのハッピーセット」第5弾として新登場する、絵本「アナクイ」は、マンガや絵本、イラストレーションなど幅広い分野で活躍するクリハラタカシさんによる、ハッピーセットオリジナルの描き下ろし写真絵本。穴(アナ)を食べる不思議な動物「アナクイ」が繰り広げる、親子でワクワクしながら楽しめる物語に加え、オリジナルシールも付いている。

(C)2026 Takashi Kurihara

ポケモンの「えさ」にまつわる生態を学べる図鑑

ポケモン生態図鑑ミニは、ポケモンの「えさ」にまつわる生態をテーマにした図鑑。ポケモンたちの特徴を「違い」「共通点」「法則」「つながり」の視点から紐解く。巻末には「おさらいクイズ」と「想像チャレンジクイズ」のほか、ハッピーセットオリジナルのシールも収録している。野生のポケモンの生活への理解を深めながら楽しめる一冊。

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