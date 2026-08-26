マクドナルドは、9月2日より秋の定番である月見バーガーを今年も発売する。メディア向けに開催された発表会には、M!LKの塩崎太智さんと＝LOVEの佐々木舞香さんが登壇、月見バーガーの試食を行った。

マクドナルド大好きな塩崎さん、「ジェスチャーは得意」のはずが……?

登壇したのは、月見バーガーのテレビCMに出演するM!LKの塩崎太智さんと＝LOVEの佐々木舞香さん。

冒頭、塩崎さんは「僕はマクドナルドが大大大好きなんで、その思いを今日皆さんにお届けできたらなと思います!」と気合十分。「子どもの頃から兄弟全員で、ドライブスルーでハッピーセットを買ってました。今でもメンバーとマクドナルドをテイクアウトしたり食べたりしています」「おもちゃ箱の中はいつもハッピーセットのおもちゃであふれていました」と長年のマクドナルド愛を語った。

試食をするにあたり、「ジェスチャーゲームで互いに勝負し、勝った方だけが試食ができる」ルールが明かされると、塩崎さんは「どちらかが食べられない可能性もあるということ……?」と動揺。しかしすぐに「ジェスチャーはめちゃくちゃ得意なんで」と気合を入れた。

まず塩崎さんに出されたお題は夕方5時以降限定で販売される「チーズチーズ倍月見」。

「余裕ですよ! もうこれ、逆に当ててもらわないと」と自信満々にジェスチャーをした塩崎さんだったが、佐々木さんの回答は「夕方5時にマックに来たよ……?」。「"夕方5時"という意味では合ってましたよ!」と必死な塩崎さんだったがスタッフからはNGの合図が。

続いて佐々木さんに出されたお題は「おもち」。可愛らしいジェスチャーをした佐々木さんに対し、塩崎さんの回答は「長い髭……? なんかずっと髭を触ってる感じだったから」とまさかの答え。得意だと思っていたジェスチャーが当たらず・当てられずだったことのショックを受けていた。

おもちを可愛らしく表現する佐々木さん

まさかの2人とも不正解の事態に、「2人とも食べられないとかあるの……?」と呆然とする塩崎さんだったが、司会者から「2人で一緒に"月見"のジェスチャーをすればOK」とスペシャルチャンスが与えられ、2人で月見をイメージしたダンスを披露、無事試食ができることとなった。

月見バーガーの美味しさを大絶賛!

まず佐々木さんが試食したのは「月見バーガー」。「ほんとうにプルプルで美味しいですし、私はこのトマトクリーミーソースが大好きなんです」とグーサインを出した。

続いて塩崎さんが試食したのは、「炙り牛すき焼き月見」。一口食べた塩崎さんは、「めちゃくちゃ美味しいです。炙り牛の香ばしさがすごい！口の中にバーって広がって。で、ボリューミーで食べごたえもめちゃくちゃありますし、なのになんか優しくて包み込まれるような」と畳みかけるように絶賛。

さらに佐々木さんは「チーズチーズ倍月見」を試食。口にしたあと、「思わず笑顔になっちゃう」とコメントすると、CM撮影中に何度も食べたという塩崎さんも「これすごいっすよね! 夕方5時からしか食べられないのが、もったいないと思っちゃうほど!」と共感した。

さらに塩崎さんも「北海道産バターとあんことおもちの月見パイ」を試食、「バターの風味が口に広がるんですけど、このバターの塩味がまたこのあんこの甘さとよくマッチしてる! 全部がいいバランス」と感動していた。

食べる前から嬉しそうな塩崎さん

塩崎さん今年は「睡眠の秋」!?

終盤、「今年はどんな秋にしたいか」を問われた塩崎さんは、「睡眠の秋」と回答。「僕最近気づいたんですけど……基本8時間寝るんですが、8時間寝られなかった日は(仕事先で)どこでも寝れるんです。だから秋のちょうどいい気温になってきたら特にどこでも寝れるようになっちゃうんで……睡眠の秋かなって」と斜め上の回答。

一方で佐々木さんは「スポーツの秋」と回答し、「私は運動音痴で、以前番組で初めて挑戦したやったスポーツがすごく下手で……自分でもちょっとショックを受けちゃって。今年の秋はいろんなスポーツに挑戦してみたいなと」と語った。その「初めて挑戦したスポーツ」とは"ピックルボール"だったそうで、塩崎さんも「僕もやったことありますよ! 誰でもできるっていう競技ですよね?」とあまりの佐々木さんの運動の苦手さに驚いた様子だった。

最後に塩崎さんは、「月見バーガーが35周年というタイミングでご一緒できること、すごく嬉しく思います。マクドナルドの月見バーガーはめちゃくちゃ美味しいんで、皆さん食べてください!」と語りかけ、佐々木さんも「月見シリーズは全部おいしいので、皆さんに早く食べていただきたいなと思いますし、ぜひ感想を私に教えてください!」とアピールした。